În această perioadă, multe bănci sunt nevoite să ia decizii dificile. De exemplu, Lloyds Banking Group a anunțat că va închide 44 de sucursale Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Potrivit The Sun, printre băncile care vor închide sucursale se numără Halifax, Lloyds și Bank of Scotland.

Majoritatea se vor închide la sfârșitul acestui an, iar restul în 2024. La rândul său, Virgin Money a anunțat că va închide 39 de filiale.

Închiderile planificate la Lloyds Banking Group

Aceasta este lista completă a închiderilor planificate la Lloyds Banking Group:

Lloyds

Lloyds, Farnham, 31 octombrie

Lloyds, Leicester, 2 noiembrie

Lloyds, Knightsbridge, 7 noiembrie

Lloyds, Bolton, 8 noiembrie

Lloyds, Brighton, 9 noiembrie

Lloyds, Horfield, 9 noiembrie

Lloyds, Rubery, 13 noiembrie

Lloyds, Sidcup, 13 noiembrie

Lloyds, Piccadilly, 16 noiembrie

Lloyds, Swinton, 20 noiembrie

Lloyds, Lincoln, 21 noiembrie

Lloyds, Avonmouth, 23 noiembrie

Lloyds, Callington, 27 noiembrie

Lloyds, Keighley, 28 noiembrie

Lloyds, St Neots, 6 decembrie

Lloyds, Plymouth, 10 ianuarie 2024

Lloyds, Witham, 11 ianuarie 2024

Lloyds, Ulverston, 9 aprilie 2024

Lloyds, Stone, 10 aprilie 2024

Lloyds, Saltash, 10 aprilie 2024

Lloyds, West Drayton, 11 aprilie 2024

Lloyds, Teignmouth, 15 aprilie 2024

Lloyds, Tonypandy, 4 iulie 2024

Lloyds, Crediton, 4 iulie 2024

Banca Scoției

Bank of Scotland, Dundee, 1 noiembrie

Bank of Scotland, Dunoon, 5 decembrie

Bank of Scotland, Govan, 9 ianuarie 2024

Bank of Scotland, Isle of Harris, 22 ianuarie 2024

Bank of Scotland, Lochmaddy, 26 februarie 2024

Halifax

Halifax, Chiswick, 1 noiembrie

Halifax, Teddington, 2 noiembrie

Halifax, Pudsey, 6 noiembrie

Halifax, Swinton, 14 noiembrie

Halifax, Muswell Hill, 15 noiembrie

Halifax, Sidcup, 22 noiembrie

Halifax, Bracknell, 28 noiembrie

Halifax, Maidenhead, 29 noiembrie

Halifax, Caerphilly, 30 noiembrie

Halifax, Denbigh, 4 decembrie

Halifax, Ilkley, 15 ianuarie

Halifax, Prescot, 8 aprilie

Halifax, Doncaster, 8 aprilie

Halifax, Ossett, 9 aprilie

Halifax, Normanton, 8 iulie

Virgin Money urmează să închidă 30 de filiale

Și Virgin Money va închide 39 de sucursale, din cauza „schimbării cererii clienților”. Potrivit băncii, filialele care au fost alocate pentru închidere au înregistrat o reducere medie a tranzacțiilor cu clienții de 43% din martie 2020. După această rundă de închideri, care va intra în vigoare la sfârșitul acestui an, Virgin Money va rămâne cu 91 de sucursale în Marea Britanie.

„Decizia de a închide sucursale nu este luată cu ușurință. Cu toate acestea, pe măsură ce clienții noștri continuă să transforme modul în care doresc să utilizeze serviciile noastre bancare, efectuând mai puține tranzacții în bancă și profitând de avantajele serviciilor bancare digitale, trebuie să răspundem acestei cereri în schimbare.” a declarat Sarah Wilkinson, director de operațiuni la Virgin Money, potrivit Metro.