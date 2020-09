„Modelul SP2 este un model fabricat in serie limitata, cu parere de rau nu am putut sa obtin si modelul SP1. In opinia mea este printre ultimele masini produse in acest fel. M-am indragostit de Ferrari Monza SP2, este un model superb si arata spectaculos”, a declarat domnul Ion Tiriac in cadrul evenimentului de lansare.

„Ferrari Monza SP1 si Ferrari Monza SP2 reprezinta primele vehicule bazate pe un concept nou, cunoscut sub numele de „Icona”, realizate cu scopul de a crea legatura dintre cele mai reprezentative modele din istoria companiei Ferrari cu modelele actuale, rezultatul fiind un nou segment de masini cu serie limitata, destinat clientilor si colectionarilor.

Modelul F176 Monza SP2 intruchipeaza eleganta, performanta si inovatia, care se integreaza armonios in trecutul si prezentul Ferrari. Acest lucru poate fi observat si in cadrul designului interior, care este vizibil focusat pe cabina soferului, arhitectura fiind impartita pe trei niveluri”, este transmis într-un comunicat.

Specificațiile mașinii

„Primul nivel este definit de orizontul vizual al conducatorului auto, astfel incat linia dintre interiorul si exteriorul masinii ramane foarte subtila. Al doilea cuprinde instrumentele de bord, volanul si orificiile de aerisire, iar cel de-al treilea vizeaza, la nivelul cotierei, restul comenzilor care sunt grupate pe o singura suprafata foarte simpla.

Scaunele sunt realizate din fibra de carbon, cu tapiterie din piele, avand logo-ul Tiriac Collection cusut pe tetiere. Acestea sunt concepute pentru a garanta un confort maxim in timpul rularii.

Motorul de 6,5 litri dezvolta 810 cp la 8500 rpm, cu 719 Nm la 7000 rpm cuplu. Masina accelereaza de la 0 la 100 km/h in 2,9 secunde si de la 0 la 200 km/h in 7,9 secunde, cu o viteza maxima de 302 km/h. La fel ca in realizarea masinilor de curse, fibra de carbon a fost folosita in constructia lui Monza SP2 pentru a face vehiculul foarte usor, agil si pentru a spori accentele vizuale sportive si agresive specifice acestui model.

Succesor al altor modele ultraexclusiviste din istoria Ferrari, autovehiculul SP2 poate fi admirat in cadrul galeriei alaturi de masinile deja existente, ca de exemplu: Ferrari Dino 308 GT4 (1977), Ferrari Testarosa (1987), Ferrari F40 (1989), Ferrari 550 Maranello (1998), Ferrari California (2009), Ferrari 599GTO (2011), Ferrari F12 berlinetta (2013), Ferrari LaFerrari (2014), Ferrari 458 Speciale Aperta (2015) sau Ferrari 812 Superfast (2019)”.