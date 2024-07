Lanțul de magazine cu discount Action intră în România

Lanțul de magazine cu discount Action intră în România! Compania olandeză a înregistrat firma „Action Retail Romania SRL” cu un capital social de 100.000 de lei.

Retailerul olandez a lansat deja angajări. România este a 13-a piață pentru compania respectivă. Grupul olandez are peste 2.600 de magazine în 12 ţări diferite.

Despre Action

Action a înregistrat cea mai rapidă creștere a discounterului nealimentar din Europa. Are peste 2.500 de magazine în 12 țări diferite, are peste 6.000 de produse în gama sa, cu 1.500 de produse de top sub 1 euro. Își surprinde clienții cu 150 de produse noi în fiecare săptămână. Își menține prețurile scăzute și face durabilitatea accesibilă tuturor.

Povestea sa a început acum aproape 30 de ani cu un mic magazin în Enkhuizen, Țările de Jos. De atunci a avut o călătorie uimitoare. A crescut continuu în Europa. A deschis cel de-al 2.500-lea magazin în Spania și primul magazin în Portugalia la începutul anului 2024. Menține prețurile scăzute, oferind o selecție curată de 14 categorii diferite.

Ca un discounter non-alimentar sănătos, stabil din punct de vedere financiar, ofere două treimi din articolele sale la mai puțin de 1 euro, iar prețul mediu de vânzare al întregii sale game este de 2,20 euro. Clientul este în centrul a tot ceea ce face Action. Are un model de afaceri simplu care funcționează – pentru clienții, angajații și acționarii săi.