First Bank a investit între 4 și 5 milioane de euro în aplicația de internet banking proprie, care a fost creată de la zero de către companie. „În momentul de față peste 90% din tranzacțiile care pot fi făcute prin internet banking sunt făcute atât de persoanele fizice cât și juridice. Avem o creștere de 50-60% a volumului de tranzacții în ultimii doi ani de zile, am lansat aplicația în 2020 și am văzut o creștere constantă”, a declarat, în timpul unui eveniment cu presa, Ionuț Teodorescu, Head of Products and Digital Innovation (foto stânga), conform infofinanciar.ro. La eveniment au mai fost prezenți din conducerea First Bank și Mădălina Teodorescu, vicepreședintele băncii, alături de Gabriel Bătăiosu, Process Optimization & Digital Adoption Leader și Viorel Ruse, Head of Marketing & Communications (foto dreapta).

O aplicație de mobile banking cu funcții de fintech

Aplicația de mobile banking are câteva funcții inedite pentru restul alternativelor din piață, cum ar fi funcția de CVV dinamic. First Bank este prima bancă de la noi din țară care pune la dispoziția clienților opțiunea dezvoltată în parteneriat cu VISA prin care la momentul validării unei plăți digitale se poate genera un cod CVV unic. Această funcție are rolul de a crește securitatea tranzacțiilor.

În aplicația de mobile banking a fost integrată și o listă de abonamente, în care clienții First Bank pot vedea fiecare subscription pe care îl au și fiecare magazin/platformă online unde au salvate cardurile. Totodată, aplicația este integrată cu ghișeul.ro.

First Bank a atras atenția în 2020 cu o puternică campanie de promovare a serviciilor de deschidere cont integral desfășurate în mediul online. Clienții își pot emite singuri cardul din aplicație și pot să îl blocheze în cazul în care îl pierd. „Orice client poate cere de la orice comerciant achiziția în 12 rate fără dobândă, nu există o limitare asupra numărului de comercianți”, transmite Mădălina Teodorescu, vicepreședinte First Bank.

Transformarea Piraeus în First Bank

„Noi am trecut printr-un proces de transformare. La momentul achiziției existau 100 de sucursale, acum sunt 40, credem că este amprenta ideală a băncii. Nu avem în plan restructurarea sau redimensionarea amprentei, nici extinderi. Credem că amprenta fizică este optimă și odată cu trecerea timpului simțim creșteri semnificative de adopție ale canalelor digitale”, explică Mădălina Teodorescu strategia First Bank.

