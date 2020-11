Unul dintre cei mai importanţi fotbalişti din Senegal a încetat din viaţă. Este vorba despre fostul internaţional Papa Bouba Diop, care a marcat primul gol al ediţiei din 2002 a Cupei Mondiale de fotbal, împotriva campioanei en titre, Franţa. Sportivul a decedat la vârsta de numai 42 de ani, a anunţat, duminică, FIFA.

Presa a relatat că decesul a survenit în urma unei „îndelungate maladii”.

Diop a marcat golul prin care Senegalul, o debutantă, a învins campioana mondială Franţa cu 1-0, la debutul competiţiei organizate în Coreea de Sud şi Japonia. „Les Bleus” au părăsit atunci turneul după faza grupelor, fără a reuşi să marcheze.

Mijlocaşul senegalez a adunat 63 de selecţii la echipa reprezentativă, marcând 11 goluri.

Papa Bouba Diop şi-a început cariera în ţara natală, la echipa ASC Diaraf, după care a evoluat la mai multe formaţii elveţiene, Vevey, Neuchatel Xamax şi Grasshoppers, înainte de a semnat pentru francezii de la RC Lens, în 2002, notează Agerpres.

A urmat un transfer în Premier League, la Fulham, echipă pentru care a evoluat trei ani, iar apoi a ajuns la Portsmouth, cu care a cucerit Cupa Angliei în 2008. A mai evoluat la West Ham United şi Birmingham City, înainte de a se retrage din activitate, în urmă cu şapte ani.

A rămas faimos pentru detenta sa, pentru forța emanată la mijlocul terenului și pentru faptul că, în urmă cu câțiva ani, Paul Scholes l-a numit „cel mai viclean adversar” împotriva căruia a jucat. Legenda Gary Lineker a reacționat rapid la vestea dispariției lui Diop și a scris pe contul său de Twitter: „Ce tristețe teribilă. A fost luat dintre noi atât de tânăr. Odihneşte-te în pace Papa Bouba Diop”.

How terribly sad. Taken so young. RIP Papa Bouba Diop. https://t.co/5QgGgedMSM

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 29, 2020