Liderul AUR, George Simion, a anunțat că suveraniștii plănuiesc inițierea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis imediat ce începe sesiunea parlamentară.

Declarațiile au fost făcute în contextul unui miting desfășurat în Piața Victoriei, unde protestatarii cer repetarea turului doi al alegerilor prezidențiale.

Simion a explicat motivul implicării simbolice a formațiunii pe care o conduce în proteste, subliniind că nu dorește să politizeze o manifestație civică.

Totodată, el a evidențiat revendicările AUR față de actuala guvernare și a anunțat organizarea unui nou miting în data de 12 ianuarie.

„Oamenii sunt nerăbdători să se facă dreptate. Nu e rolul meu să ies în frunte, oamenii chiar m-au întrebat dacă m-am dezis de Călin Georgescu, le-am zis că nu, dar intenția mea este să nu politizez aceste proteste.

Noi cerem repetarea alegerilor începând cu turul 2, noi avem revendicări și față de actuala guvernare, care nu și-a respectat promisiunile din campania electorală și a dat acea ordonanță trenuleț.

Noi am venit simbolic în Piața Victoriei, să arătăm că susținem revendicările românilor din piață. Realitatea Plus este singura televiziune prezentă aici și sunteți simpatizați pentru asta”, a declarat liderul AUR pentru Realitatea Plus.