Delegaţia PNL, condusă de preşedintele partidului, Ludovic Orban, a fost joi, 6 februarie, la consultări cu preşedintele Klaus Iohannis în vederea numirii unui nou premier, după ce Cabinetul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură.

Propunerea de premier este președintele partidului, subsemnatul, Ludovic Orban

Orban i-a prezentat şefului statului mandatul decis de către Biroul Politic Naţional al PNL, propunerea liberalilor pentru formarea viitorului Guvern fiind tot Ludovic Orban.

“Am răspuns invitației președintelui României, Klaus Iohannis, la consultările privind formarea Guvernului și am prezentat președintelui României mandatul care a fost decis, astăzi, în reuniunea Biroului Politic Național , al Partidului Național Liberal. Propunerea de premier este în conformitate cu hotărârea Consiliului Național, în persoana președintelui partidului, subsemnatul, Ludovic Orban. De asemenea, i-am prezentat președintelui decizia conducerii Partidului Național Liberal de a susține întrunirea condițiilor constituționale pentru declanșarea alegerilor anticipate.

România are nevoie de o bună guvernare, România are nevoie de un Parlament cu adevărat reprezentativ, format din oameni onești, din oameni competenți, din oameni dedicați servirii interesului public, care să reprezinte, cu adevărat, interesele, obiectivele și aspirațiile cetățenilor români. România are nevoie de un Parlament care să fie oglinda fidelă a opțiunilor actuale ale cetățenilor români și care să poată stabili o majoritate stabilă, care să susțină un Guvern care să pună în practică măsurile de reformă, măsurile de modernizare, măsurile de dezvoltare a României într-un ritm cât mai rapid”, a declarat Ludovic Orban, la ieşirea de la consultările cu preşedintele Iohannis.

Parlamentarii PNL nu vor vota învestirea viitoarelor două guverne

Liderul PNL a vorbit şi despre decizia ca parlamentarii PNL să participe la procedurile de învestire, dar să nu voteze învestirea, totul pentru a se ajunge la declanşarea alegerilor anticipate.

“I-am prezentat președintelui acest obiectiv al nostru, de asemenea, i-am prezentat deciziile care au fost luate astăzi, și anume, decizia ca parlamentarii Partidului Național Liberal să participe la procedurile de învestire a celor două guverne care vor fi rezultatul propunerilor făcute de președinte și evident, să participe, dar să nu voteze învestirea pentru că, repet, pentru a se întruni condițiile constituționale care să permită președintelui României să dizolve acest Parlament dominat de parlamentarii născuți din pixul lui Dragnea, este necesară respingerea de către Parlament a două propuneri de Guvern.

De asemenea, începând de săptămâna viitoare, vom avea un dialog cu toți partenerii care au fost alături de noi și care sunt în continuare alături de noi pentru a stabili o strategie comună de declanșare a alegerilor anticipate.”

Aveţi încredere în PSD?

Ludovic Orban a fost întrebat de către jurnalişti dacă are încredere în PSD că nu va da peste cap planurile privind alegerile anticipate, prin votarea primului sau celui de-al doilea guvern. Răspunsul liderului PNL a fost unul savuros.

“Cum puteți să îmi puneți întrebarea – dacă am încredere în PSD? Nu am încredere în PSD, în mod evident, dar am încredere în cetățenii români, am încredere în partenerii care au fost alături de noi în ultima perioadă și am încredere că, totuși, până la urmă, la cel mai înalt nivel al puterii, se vor respecta prevederile legii, Constituției și regulamentelor celor două Camere sau regulamentul comun al celor două Camere”, a declarat Orban.

