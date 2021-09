„Voi convoca, am cerut punct de vedere de la departamentul legislativ şi voi convoca BPR, pentru că BPR au atributul, conform regulamentului, de a stabili calendarul moţiunii de cenzură. Probabil luni îl vom convoca, în cursul zilei de luni, la o potrivită. Încă nu am discutat cu colegii din BPR”, a spus Orban sâmbătă la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, scrie Agerpres.

PNL va contiuna colaborarea cu USR PLUS?

Întrebat dacă PNL va mai colabora cu USR PLUS în condiţiile în care vor merge mai departe cu moţiunea alături de AUR, Orban a spus: „În ceea ce mă priveşte, eu sunt partizanul categoric al refacerii coaliţiei de guvernare. Am votat şi eu pentru această rezoluţie (în care se cere USR PLUS să nu mai colaboreze cu AUR – n.r.) pentru că exprimă un punct de vedere în favoarea democraţiei, e o rezoluţie corectă din punct de vedere al statului de drept. Continuarea colaborării cu USR PLUS nu ar însemna încălcare acestei rezoluţii. După aia, cu cine să colaborezi, că în acelaşi timp am votat că respingem orice colaborare cu PSD?”, a menţionat acesta

Modul în care vor fi validați noii miniștri, subiecte pentru Curtea Constituțională

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, apreciază că modul în care vor fi validaţi noii miniştri, după plecarea USR, precum şi dacă acest lucru implică un vot de încredere pentru întregul Cabinet, vor fi subiecte tranşate de Curtea Constituţională.

„Conform prevederilor constituţionale, la expirarea termenului de 45 de zile – termenul constituţional maxim – prevăzut pentru asigurarea conducerii unui minister printr-un interimar, premierul are obligaţia să vină în Parlament, în cazul în care se face o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice. Dacă cei şase miniştri care şi-au dat demisia de la USR PLUS nu sunt înlocuiţi de miniştri USR, ci vor fi candidaţi din alte formaţiuni politice, aceşti candidaţi vor trebui să treacă prin Parlament, iar premierul trebuie să se prezinte în faţa Parlamentului. (…) Nu există deocamdată un precedent prin care un premier care a propus o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice să nu fi obţinut numărul necesar de voturi, adică majoritatea deputaţilor şi senatorilor.

Sigur, sunt diverse puncte de vedere care sunt exprimate de constituţionalişti. Eu aş prefera să nu-mi exprim un punct de vedere legat de acest subiect, deşi am un punct de vedere. Cel mai probabil, se va ajunge la Curtea Constituţională, dacă mă întrebaţi pe mine. Aşa presimt, că se va ajunge la Curtea Constituţională”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.