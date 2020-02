Furia lui Orban

„Am pierdut doar o bătălie. Vom câștiga bătălia pentru România. Astăzi, am fost judecați de o alianță toxică.Noi am căzut astăzi pentru că am avut curajul să dăm șansa cetățenilor din fiecare localitate să aibă șansa să își aleagă primarul democratic. S-au adunat toate forțele împotriva guvernului. Sunt convins că românii vor vota pentru garanția unei dezvoltări economice rapide care să permită României să se dezvolte și să fie respectată”, a transmis Ludovic Orban.

Moțiunea de cenzură

Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR fiind votată de 261 de parlamentari, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

