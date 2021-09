“Îl felicit pe Florin Cîțu pentru alegerea în fruntea Partidului Național Liberal (…) Din momentul de față între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat. Luni îmi voi depune demisia (de la șefia Camerei Deputaților, n.red.)”, a spus Ludovic Orban în primul mesaj după pierderea alegerilor.

PNL este acum pus în fața a două opțiuni: guvernare cu USR, sau guvern minoritar. Aici Ludovic Orban va juca în continuare un rol important. Cei 50 de parlamentari pe care spune că-i are în tabăra asta, chiar dacă nu sunt chiar 50, sunt suficienți pentru Opoziția Distructivă pe care a planificat-o. În actuala configurație parlamentară și cu 20 de oameni poți provoca haos.

Gestul lui Ludovic Orban de a-și da demisia din fruntea Camerei Deputaților este primul test. Pentru a păstra această poziție, PNL trebuie să negocieze nu numai cu USR, ci și cu Ludovic Orban . Ceea ce va însemna ca cei care s-au huiduit și îmbrâncit la vot în weekend, să stea la aceeași masă, luni. Greu de presupus, iar șefia lui Florin Cîțu s-ar putea să înceapă cu un eșec.

Singura rază de speranță pentru PNL am găsit-o în declarația lui Rareș Bogdan: „Eu îmi doresc foarte mult ca această coaliţie să continue împreună cu USR PLUS, o spun răspicat. De asemenea, îi transmit o provocare domnului Dacian Cioloş, am înţeles că se gândeşte la o poziţie de ministru. Dacă domnia sa vine de la Bruxelles pentru o poziţie de ministru, automat voi intra şi eu în Guvern alături de Florin Cîţu pe o altă poziţie, dacă domnia sa vine”.

Adică s-ar putea să vedem rapid refăcută coaliția PNL-USR-UDMR, cu un Dacian Cioloș, ministru de Externe.

Și atunci jocul lui Ludovic Orban să devină din ce în ce mai nesemnificativ, iar oamenii din jurul său să se împuțineze…