Ludovic Orban a reacționat imediat după ce Rareș Bogdan l-a atacat subtil. Mai exact, europarlamentarul PNL a spus cu câteva ore în urmă că una dintre condițiile puse lui Florin Cîțu pentru a-i acorda sprijinul a fost legată de luarea deciziilor în echipă. Rareș Bogdan a făcut astfel, indirect, trimitere la modul în care Orban ar conduce partidul. Acesta a fost acuzat de multe ori în interiorul PNL că nu consultă echipa de conducere și că mulți lideri află de la televizor ce a decis Orban să facă.

Imediat după cuvintele deloc plăcute ale Rareș Bogdan, președintele PNL a ținut să-i transmită și el un mesaj. Acesta i-a amintit că fără susținerea sa, actualul șef al delegației parlamentarilor PPE din cadrul Parlamentului European nu ar fi ajuns în această poziție.

Ludovic Orban și-a început comentariul, făcând trimitere la deciziile pe care le-a luat în calitate de lider al partidului. În acest context el a spus că l-a impus pe Rareș Bogdan primul pe lista pentru Parlamentul European, în ciuda opoziției unor liberali. Decizia lui Orban a adus însă partidului și câteva procente bune în alegeri. Nu de puține ori s-a subliniat că prin prezența sa, Rareș Bogdan a reușit să ridice simțitor cota PNL în cursa electorală de la acel moment.

„Un adevărat lider conduce cu viziune, are capacitatea de a da direcția, are capacitatea de a-și asuma de multe ori răspunderea unor decizii grele, care nu sunt privite cu foarte mare simpatie pe moment, dar care pot să dea rezultate. Nu știu cât am fi luat la alegerile pentru Parlamentul European. În momentul în care am luat decizia de a-l invita pe Rareș Bogdan să fie în fruntea listei PNL, la reuniunea Biroului Național erau câțiva colegi de-ai noștri care stăteau cu mâinile așa pentru că auziseră că Rareș Bogdan nu mai vine să luăm decizia să-l punem în fruntea listei. Rareș zâmbește acum și își amintește foarte bine. Au existat mulți care au încercat să-l convingă să nu vină. Destui au primit cu o oarecare rezervă această decizie. Cu toate astea, mi-am asumat această decizie. Cu toate că în moțiunea mea din 2017 nu-mi asumasem obiectivul de a câștiga alegerile pentru Parlamentul European, PNL a câștigat alegerile pentru Parlamentul European”, a afirmat Orban.