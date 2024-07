Proiectul de rectificare bugetară necesar pentru efectuarea plăților pentru linia 5 urmează să fie prezentat consilierilor generali în ședința de astăzi, 31 iulie.

Primarul general Nicușor Dan și viceprimarul Stelian Bujduveanu au asigurat constructorul, Mari Vila-Com, că vor primi banii pentru lucrările efectuate, a declarat Marin Mândrilă, patronul Mari Vila-Com, pentru Buletin de București.

Lucrările au fost suspendate de constructorul Mari Vila-Com SRL pe 8 iulie din cauza întârzierilor de plată de la PMB.

Primăria a precizat ulterior, într-un răspuns pentru G4 Media, că dispune de fondurile necesare, dar acestea trebuie realocate de la alte capitole de investiții printr-o hotărâre a CGMB.

Chiar dacă incertitudinea privind plățile persistă, lucrările la linia 5 au fost reluate după ce reprezentanții primăriei au asigurat constructorul că proiectul de rectificare bugetară va fi aprobat și că problema finanțării va fi rezolvată.

Patronul Mari Vila-Com, Marin Mândrilă, a declarat că lucrările au fost reluate de luni, deoarece primarul și viceprimarul i-au promis că problema plăților va fi rezolvată.

El a menționat că primarul i-a dat asigurări ferme, iar viceprimarul l-a contactat pentru a confirma că fondurile vor fi disponibile.

Și-a dat cuvântul de onoare că îmi va da banii și atunci și eu mi-am dat cuvântul de onoare și am început de luni treaba, pentru că până la urmă tot pe mine cade, trebuie să o fac, nu?

Într-un interviu, patronul Mari Vila-Com a precizat că, în contextul întreruperii lucrărilor, din valoarea totală a proiectului de peste 40 milioane de lei, PMB a achitat doar aproximativ cinci milioane de lei.

Patronul Mari Vila-Com a declarat că, în prezent, au fost întocmite situații de plată și unele facturi pentru lucrări în valoare de peste 40 milioane de lei. Totuși, până acum au fost plătiți doar aproximativ cinci milioane de lei pentru întregul șantier.

El a subliniat că lucrările sunt mult mai avansate decât suma de 40 milioane de lei, având în vedere că proiectul este finalizat în proporție de aproximativ 50%.

„Noi avem acuma situații de plată făcute, unele chiar și facturate, în valoare de vreo 40 și ceva de milioane de lei. Din ăștia ni s-a plătit cinci milioane și ceva de lei pe tot șantierul.

Noi suntem mult mai avansați decât acei 40 și ceva de milioane de lei cu care suntem în stadiul de a-i factura. Lucrarea e făcută cam 50% din total. O lucrare cu o valoare de vreo 160 de milioane de lei cu TVA cu tot și noi am executat cam 50% din această lucrare.

Când s-a deschis șantierul a venit într-o conferință de presă primarul și a spus că are bani. Și presa l-a întrebat și a spus că nu-i problemă că sunt bani.

Eu am spus atunci că dacă utilitățile nu ne dau de furcă, să găsim utilități deosebite pe sub linia de tramvai, și dacă avem bani, noi dăm lucrarea înainte de termen și chiar am specificat că la finalul anului lucrarea va fi gata”, a precizat Marin Mândrilă.