Lucian Cosofreț a început businessul Salamandra acum mai bine de 25 de ani, comercializând îmbrăcăminte și încălțăminte pentru adulți. Pe parcursul timpului afacerea sa s-a dedicat segmentului de copii. În 2008, înainte de criză, avea 9 magazine fizice.

Astăzi mai are doar unul singur, restul operațiunilor fiind desfășurate exclusiv prin portalul online, cel mai important partener al afacerii fiind eMAG Marketplace. Povestea Salamandra Kids pune în context modul în care afacerile românești au evoluat în ultima perioadă și cât de relevant a devenit segmentul de e-commerce, mai ales în pandemie.

În 2021 veniturile companiei au trecut de 1 milion de euro, iar planul lui Lucian Cosofreț este de păstra o creștere anuală de cel puțin 20% și de a ajunge la 1.000 de produse comercializate prin eMAG Marketplace în 2022.

Care este povestea din spatele magazinului Salamandra Kids?

Salamandra este o companie a cărei poveste a început în urmă cu 26 de ani. Inițial, am comercializat îmbrăcăminte și încălțăminte pentru adulți și ulterior ne-am extins către segmentul pentru copii. Pentru că ne-am dat seama că aceasta este o categorie de succes, în care merită să investim, am renunțat la articolele pentru adulți și ne-am axat doar pe cele pentru copii, decizie care în timp s-a dovedit a fi câștigătoare. Segmentul a crescut de la un an la altul, astfel că ne-am specializat doar pe comercializarea de jucării.

În prezent, vindem jucării online, dar avem și un magazin fizic în Iași, într-o galerie comercială. Deși am avut mai multe magazine fizice, treptat le-am închis pentru că ne-am dorit să ne concentrăm pe online. Începând din 2016 ne-am dat seama că acest canal de vânzare se dezvoltă puternic, de aceea am și luat decizia de a intra pe eMAG Marketplace.

Cum a evoluat afacerea dvs. în primii ani de la înființare? Care au fost cele mai mari provocări prin care ați trecut? (o poveste, două)

Nu pot spune că am întâmpinat foarte multe provocări. Am avut o evoluție bazată pe multă muncă și dedicare. Mai mult, avem o echipă bine dezvoltată, ceea ce ne-a ajutat foarte mult pe termen lung.

Poate că un moment dificil a fost perioada crizei din 2008, când a trebuit să închidem din magazinele fizice care nu mai aveau rezultate bune. În timp, de la 9 magazine câte am avut în 2008 am ajuns la unul singur, în 2019.

Din 2013 însă vindem doar jucării, care este un domeniu mai greu de realizat pentru că presupune o muncă solicitantă. Este nevoie de depozite mari și stocuri consistente de marfă ca să poți să atragi rezultate bune pe termen lung. Însă ne-am adaptat repede, am simțit că este un domeniu favorabil pentru noi așa că am continuat să investim și să ne dezvoltăm.

Când ați luat decizia de a vinde și în online și de ce? Cum ați auzit de platforma eMAG Marketplace?

Am decis să ne extindem în online în anul 2016, când am descoperit eMAG Marketplace. Decizia de a deveni seller pe eMAG a venit mai degrabă pe neașteptate. Eram „la cumpărături” pe eMAG și în josul paginii am observat un banner cu întrebarea: „Vrei să fii seller eMAG?”. Am trimis un email către eMAG și în câteva zile am primit aprobare, iar în alte câteva zile aveam deja produsele listate. De atunci am fost activi în mod constant în platformă și ne-am dat tot interesul ca lucrurile să se desfășoare cât mai bine.

Drept dovadă stau și cele două premii pe care le-am luat în cadrul evenimentului eMAG Seller`s Day 2019 și 2020. În 2019, am luat premiu pentru „Cel mai bun scor Account Health” pentru activitatea noastră din 2018, care a venit într-un moment excelent pentru noi, iar în 2020, am obținut „Premiul activitate exemplară” pentru 2019.

Cum au evoluat vânzările dvs. de când sunteți prezenți pe eMAG Marketplace?

Vânzările au fost favorabile în ultimii 5 ani și am avut un trend ascendent. Suntem un seller serios, am pus mereu clientul pe primul loc și cred că de aceea am avut mereu creșteri în platformă. În prezent, avem aproximativ 700 de produse active, dar în următoarele luni, după ce vom mai suplimenta stocurile, ne propunem să ajungem la 1000.

La început încărcam zilnic produse, iar în 4 luni am ajuns la 1500 de produse active. În 2016 comercializam deja doar jucării. Acum, avem în medie 100 de comenzi pe zi de pe eMAG Marketplace.

Cu cât a crescut businessul Salamandra Kids de când vindeți în online?

De când am intrat în online, vânzările au crescut anual cu aproximativ 20%. Din totalul de vânzări, acum 70% vin din online, unde de anul trecut operăm și cu un site propriu. Diferența de 30% din vânzări este generată de magazinul offline.

Pentru a menține un ritm dinamic al vânzărilor, introducem produse noi lunar, însă niciodată înainte de a le testa și de a ne asigura că sunt de calitate. Produsele pe care le comercializăm sunt importate din China.

În 2021, am avut o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, iar în 2020 am închis anul cu peste 900.000 de euro. Pentru 2022 ne-am propus o creștere de cel puțin 30% – 40%, dar dacă va fi și de 20% suntem mulțumiți.

Cât la sută din vânzările Salamandra Kids au loc în prezent prin intermediul canalului online? Cum arătau aceste date înainte de pandemie?

Noi am crescut în pandemie. Comparativ cu 2019, anul 2020 a avut o creștere de 10%. Chiar dacă în perioada de lockdown magazinul fizic a fost închis, pierderile au fost compensate prin intermediul vânzărilor online. Am avut chiar o creștere a numărului de comenzi zilnice.

Bonul mediu de cumpărături este de aproximativ 120 de lei. În prezent, prin portofoliul nostru acoperim aproape toată gama de jucării, respectiv 90 – 95% din cerințele de pe piață. Cele mai căutate însă au fost produsele pentru bebeluși sau copii cu vârsta între 3 și 6 ani.

Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat de când sunteți prezenți pe eMAG Marketplace?

Am învățat că pentru succes este nevoie de o echipă puternică, ordonată, care să cunoască foarte bine regulile de funcționare ale platformei. De aceea, noi citim și ne documentăm în mod constant pe eMAG Academy. Când apare ceva nou, ne oprim cu toții și citim. Considerăm că eMAG ne-a primit în casa lui și este responsabilitatea noastră să fim serioși și să aplicăm toate regulile de funcționare. Avem și un account dedicat, care ne este alături ori de câte ori este necesar.

De asemenea, am înțeles că este important să punem clientul pe primul loc și să ne asigurăm că este mulțumit de produsele și serviciile pe care le oferim. De exemplu, dacă se întâmplă să apară probleme la un produs și ne sesizează un cumpărător, noi trimitem unul nou, fără să mai cerem retur pe cel comandat inițial.

Facem tot ce ține de noi ca să păstrăm sănătatea contului. Coletele noastre pleacă mereu la timp. În 2021, nu am avut nicio comandă anulată, iar pentru un seller acest lucru este o performanță.

De asemenea, am observat că este foarte util să fim activi în campaniile comerciale din platformă, tocmai de aceea ne înscriem cam în 90% dintre acestea.

Suntem prezenți și în Ungaria, unde ne-am listat de aproximativ 2 ani, dar întâmpinăm unele dificultăți cu transportul. Avem listate aproape 40 de produse.

De ce are nevoie un magazin pentru a vinde cu succes în mediul online?

Pentru a avea succes în online trebuie să fii atent la clienții tăi și să oferi mereu produsele și serviciile pe care aceștia le caută. Clientul trebuie respectat și cel mai bun mod de a face acest lucru este prin produse bune, de calitate, dar și seriozitate și consecvență.