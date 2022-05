Un nou stadion va apărea în București! Va avea 25.000 de locuri. Anunțul venit azi, 11 mai

Lucian Bode a anunțat, miercuri, că lucrările de reconstrucție ale noului stadion din Ștefan cel Mare vor începe în curând. Anunțul a fost făcut în cadrul unei festivități organizată cu ocazia împlinirii a 74 de existență a CS Dinamo.

“Astăzi scriem istorie pentru clubul Dinamo, mă bucur că alături de noi se află ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, partenerul nostru în acest proiect. Îi voi înmâna oficial hotărârea Clubului Sportiv Dinamo prin care se iniţiază construirea arenei multifuncţionale a Clubului Sportiv Dinamo. Punem altfel piatra de temelie a unui proiect major. Performanţa se făcea cu investiţii, sportul românesc are nevoie de investiţii consistente. iar faptul că în curând stadionul va fi preluat de Compania Naţională de Investiţii este un pas în susţinerea performanţei, dar şi mărturia că atunci când există bune intenţii şi voinţă lucrurile pot fi puse în mişcare”, a precizat Lucian Bode.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că noul stadion va avea 25.000 de locuri, înainte de a-i înmâna documentația necesară ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Acesta din urmă va începe lucrările de reconstrucţie prin Compania Naţională de Investiţii.

“Avem o mare responsabilitate faţă de generaţiile viitoare şi anume să oferim tinerilor sportivi posibilitatea să se afirme în condiţii optime. Cred cu toată tăria că noua generaţie are capacitatea de a consolida valorile naţionale, inclusiv tradiţia sportivă. În egală măsură suntem datori să le insuflăm tinerelor generaţii valori solide care stau la baza succesului, muncă susţinută, seriozitate, ambiţie şi, îndrăznesc să spun, patriotism. Domnule Cseke, mingea este în terenul dumneavoastră şi noi aşteptăm din acest moment inaugurarea noului stadion Dinamo. Vă invit să vă înmânez dosarul”, a afirmat Lucian Bode.

Începerea lucrărilor nu va fi tergiversată

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că lucrările nu vor mai fi tergiversate ca în trecut deoarece toate problemele s-au rezolvat.

“A picat proiectul la un moment dat pentru că se dorea pe alt a amplasament, a picat pentru că era un dosar penal deschis la DNA, a picat pentru că era un proces în instanţă, dar acum toate aceste lucruri nu mai există. Pe lângă decizie, eu am predat şi tema de proiectare, am predat şi certificatul de urbanism, toate documentele necesare, pentru ca Ministerul Dezvoltării prin Compania Naţională de Investiţii să demareze procedura de demolare şi de construcţie. Noi estimăm că în 2024 noul stadion cu capacitatea de aproximativ 25.000 de locuri să fie gata. Aceasta este dorinţa constructorului”, a mai spus ministrul Lucian Bode.

Reconstrucția stadionului va fi o prioritate

La rândul lui, ministrul Cseke Attila a declarat că reconstrucția stadionului din Ștefan cel Mare va fi o prioritate pentru Compania Națională de Investiții.

“Este o onoare pentru mine să fim împreună astăzi, e un moment important pentru dumneavoastră şi pentru întreaga ţară. Sunt două stări care mă încearcă, responsabilitate şi eficienţă. Înţelegem nevoia şi obligaţia de a da Clubului Sportiv Dinamo un stadion modern, de secolul 21. Statul român, prin Ministerul Dezvoltării, care este principalul constructor, a reuşit în ultimii ani să ofere o infrastructură sportivă în această ţară, care astăzi continuă cu stadionul Dinamo. După Târgu Jiu şi Craiova, anul trecut am predat stadionul Arcul de Triumf şi Steaua, anul acesta am predat stadionul Rapid. Fiţi siguri că stadionul Dinamo se face din acest moment, se construieşte, şi va fi o prioritate a Ministerului Dezvoltării care are un mandat ferm pentru acest lucru iar Guvernul va susţine din punct de vedere financiar această investiţie”, a declarat Cseke Attila.

Stadionul va avea 10 săli sportive

Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, a declarat că stadionul va avea 10 săli sportive, dintre care două vor fi multifuncționale.

“Noi am prins aici 10 săli, dintre care două sunt multifuncţionale pentru jocurile sportive, handbal, volei, baschet, respectiv pentru sporturile individuale, dar pot fi utile mai multor discipline. Sunt săli distincte pentru fiecare disciplină în parte. Am luat această decizie pentru eficientizarea spaţiului, să ne adaptăm tendinţelor europene să prindem sub stadionul aceste beneficii. Noi am folosit deplasările din Champions League de la handbal ca un reper pentru a vizita stadioane. Am fost la Barcelona, la Porto, la Paris şi am văzut modul în care ei sunt organizaţi, numărul de angajaţi pe care îi au, costurile pe care le au cu arenele şi am reuşit să ne facem o idee din punct de vedere al raportului calitate preţ şi eficienţă. După depunerea documentelor toate aspectele legate de proiectare ţin de Compania Naţională de Investiţii. Bineînţeles, cu acordul nostru. Noi am spus cum ce ne-am dori, am spus exact ce să cuprindă stadionul. Vom avea şi un heliport. Împreună cu domnul Arafat avem o adresă înaintată prin care am solicitat un heliport, astfel încât elicopterele SMURD să nu mai aterizeze pe velodrom, ci pe stadion şi să ajungă direct la spital”, a spus Ionuț Popa.