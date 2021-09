Partidul Național Liberal scade pentru prima dată sub 20%. Partidele care au format coaliția după alegerile parlamentare (PNL, USR PLUS și UDMR) mai au doar 35% susținere populară, cu USR PLUS sub AUR. Practic, doar UDMR și-a conservat popularitatea, dat fiind și specificul electoratului său, conform stiripesurse.ro.

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, la o prezență de 42%, situația s-ar prezenta în felul următor:

PSD – 36%

PNL – 19%

AUR – 14%

USR PLUS – 11%

UDMR – 5%

PMP – 5%

PPU-sl – 4%

Pro România – 3%

ALDE – 2%

Altul – 1%

Metodologie

Universul de eşantionare: populaţia adultă rezidentă din România, în vârstă 18 ani şi peste

Volumul eşantionului: 861 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste

Tipul eșantionului: probabilist, multistadial, stratificat

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3,3% la un nivel de încredere de 95%

Metoda de culegere a datelor: metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Validarea eșantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS

Datele sunt ponderate în funcție de vârstă

Perioada de realizare: 8 – 10 septembrie, 2021

O colaboarare PNL – PSD, exclusă

Florin Cîţu afirmă că rezoluţia privind excluderea colabărării cu PSD, propusă de Ludovic Orban, „nu avea niciun sens”. De asemenea, el adaugă că s-a decis într-o ședință anterioară ca liberalii să nu guverneze alături de social-democraţi.

„Pentru noi, soluţia de bază este guvernarea de dreapta împreună cu USR şi UDMR. Această rezoluţie, astăzi, la propunerea preşedintelui, nu avea niciun sens pentru că cu un BPN înainte votasem că nu vom guverna niciodată cu PSD. Deci sunt două… Dar am votat-o şi pe asta de astăzi”, a declarat Florin Cîţu sâmbătă după amiază.

La nivel european există semne de întrebare legate de alianţa cu formaţiunile extremiste

Despre a doua rezoluţie adoptată sâmbătă de Biroul Politic Naţional al PNL, rezoluţie propusă de Rareş Bogdan şi care exclude ideea unei colaborări cu formaţiuni extremiste, Florin Cîţu a explicat că a fost de acord cu acest demers pentru că şi la nivel european există semne de întrebare legate de alianţa cu formaţiunile extremiste.

„În România este un precedent periculos şi cred că toată lumea se uită la această situaţie”, a adăugat primul ministru.

