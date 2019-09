”Vioricai i s-a stricat maioneza!

American Chamber of Commerce in Romania, AmCham, a dat un comunicat CLAR- NU ESTE IMPLICATA in vizita premierului romaniei in SUA.

In traducere, Viorica, bichonul si antropologul se duc intr-o calatorie PRIVATA in SUA.

Treaba lor.

Pe noi ne intereseaza altceva. Cine plateste?

Pentru ca este o vizita privata costul cu aceasta calatorie trebuie suportat DOAR de Viorica, bichon si antropolog. ATAT. Orice cheltuiala de la buget pentru aceasta calatorie inseamna deturnare de fonduri si se pedepseste cu inchisoarea. Viorica ai grija mare. Curtea de Conturi tace acum dar nu va mai tacea in cateva saptamani. Garantez.

Inca un aspect. Biroul Permanent al Senatului a aprobat ca in aceasta vizita privata sa mearga si vicepresedintele senatului de la PSD, Valeca. Maine voi cere BP din Senat sa nu plateasca niciun leu pentru domnul Valeca avand in vedere caracterul PRIVAT al acestei calatorii.

Si acum o intrebare pentru Viorica: cum credeai tu ca o sa te intalnesti cu Mike Pence, un republican, aranjandu-ti vizita privata cu un democrat?”, arată Florin Cîțu.

Viorica Dăncilă a precizat că în cadrul vizitei pe care o va efectua în Statele Unite ale Americii săptămâna viitoare va avea o întrevedere cu vicepreşedintele Mike Pence şi va participa la o reuniune privind combaterea terorismului.

„Pentru noi, parteneriatul strategic cu SUA reprezintă o prioritate, având în vedere că SUA este partenerul strategic care ne asigură securitate. Cred că este timpul să fim mult mai pragmatici şi să punem în practică proiectele comune pe care le avem cu SUA. De aceea, vom semna un memorandum pe Energie, vom avea întâlniri cu oamenii de afaceri, cu companii puternice din SUA, unde vom vorbi despre situaţia din România, vom avea întâlniri cu membri ai Departamentului de Stat, dar şi întâlniri pe care le vom avea cu comunitatea românilor din SUA şi, bineînţeles, cu vicepreşedintele SUA, Mike Pence”, a declarat premierul la Alba Iulia.

