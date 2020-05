Lovitură pentru Orban: Klaus Iohannis ar trebui să îi ceară de urgență demisia

Fostul ministru al Sănătății, deputatul Pro România Nicolae Bănicioiu, spune că președintele Klaus Iohannis ar trebui să îi ceară demisia premierului Ludovic Orban, asta pentru că în imaginea în care apare la masă cu miniștrii, fără măști, în timp ce beau și fumează, ne arată că acesta nu pune preț pe nicio regulă, în timp ce românii sunt amendați.

Reacția lui Bănicioiu

”DEMISIA!

Nu stiu cine a dat poza de ieri, Danca sau altcineva, dar cred ca exact asa ne imaginam toti sedintele din biroul lui Lucovid Orban!au dat sute de mii de amenzi iar ei au incalcat de la bun inceput regulile pe care ni le au impus noua ! De la senatorul care a mers la sedinte ( bagand tot guvernul in izolare ) si pina la catu care a fugit in plina criza de la guvern,liberalii si au aratat adevarata neputinta de a face ” Romania normala” pe care o promiteau in campanie ! In mod normal daca dl Orban nu demisioneaza , presedintele ar trebui sa ceara imediat acest lucru! Astazi inca n a facut o !sper totusi ca pina diseara presedintele va iesi in conferinta de presa si ii va cere demisia ! Astept si de la toti ceilalti actori politici sa faca acelasi lucru!

PS: ALTFEL E PACAT DE TOATA MUNCA DOCTORILOR SI ASISTENTELOR DIN ULTIMA PERIOADA CAT SI DE MILIOANELE DE ROMANI CARE AU RESPECTAT REGULILE”, scrie Nicolae Bănicioiu.

