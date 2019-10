Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat joi „Proiectul de hotărâre privind măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti”, inițiat de Primarul Gabriela Firea.

Proiectul definește Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului în perimetrul delimitat de Piaţa Victoriei – Bulevardul Iancu de Hunedoara – Şoseaua Ştefan cel Mare – Strada Polonă – Strada Mihai Eminescu – Strada Traian – Bulevardul Nerva Traian – Bulevardul Gheorghe Şincai – Strada Lânăriei – Calea Şerban Vodă – Bulevardul Mărăşeşti – Strada Mitropolit Nifon – Bulevardul Libertăţii- Calea 13 Septembrie – Şoseaua Pandurilor- Şoseaua Cotroceni – Splaiul Independenţei – Strada Ştirbei Vodă – Strada Berzei – Strada Buzeşti – Piaţa Victoriei.

Începând cu 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 5 tone pe arterele din Bucureşti va fi restricţionat zilnic, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în intervalul 7,00 – 22,00 astfel:

pentru cele electrice, hibrid sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6 accesul este permis fără restricţii pe toate arterele;

pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4 accesul este permis pe toate arterele din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen;

pentru cele cu norma de poluare non-Euro, euro 1 şi Euro 2 accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului, fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen.

Prețul vignetei, conform site-ului Primariei Capitelei, în cazul posesorilor de autoturisme non-euro, ajunge la 1900 lei pe an, iar cel mai puţin vor plăti deţinătorii de maşini Euro 4, 500 lei pe an. Vignetele se pot achiziţiona pentru o zi, o lună, şase luni sau un an. Circulaţia fără vignetă va fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 1.500 şi 2.000 de lei.

Sumele încasate vor constitui venit la bugetul Municipiului Bucureşti şi vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiţii şi proiecte din domeniul protecţiei mediului şi al mobilităţii urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătăţirea condiţiilor şi a calităţii aerului, se arată în proiectul de hotărâre.

Te-ar putea interesa și: