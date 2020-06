Irina Tănase, împreună cu Viorica Dăncilă (fostul premier al României), Gabriela Firea (primarul general al Capitalei), Carmen Dan (fostul ministru de Interne) și Lia Olguța Vasilescu (fostul ministru al Muncii) au cerut daune în valoare de 50.000 de euro publicației Times New Roman.

În acest context, Tribunalul București a constestat cererea celor 5 femei din PSD și a consierat că aceasta este perimată. Decizia Tribunalului a fost dată pe 9 iunie și poate fi constestată, movit pentru care, cele 5 femei din PSD au dat recurs pe data de 15 iunie.

„Constata perimate atat cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamante, cat si cererea reconventionala formulata de catre paratul Petrar Calin. Cu recurs in 5 zile de la pronuntare. Pronuntata in sedinta publica azi, 09 iunie 2020”, decide Tribunalul Bucuresti.

Ce spune Codul de procedură civilă

Codul de procedură civilă spune că orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, reviziuri și orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni.

Acest termen de perimare curge de la ultimul act e procedură îndeplinit de părți sau de instanță. Nu constituie cauze de perimare cazurile când actul de procedură trebuie efectuat din oficiu, precum și cele când, din motive care nu sunt imputabile părții, cererea n-a ajuns la instanța competenetă sau nu se poate fixa termen de judecată.

Când a început procesul

Cele 5 femei din PSD menționate anterior au deschis procesul pe 30 martie 2018. În data de 12 martie 2019, Tribunalul a suspendat procesul pentru soluționarea căilor de atac formulate de către cei patru intervenienți împotriva încheierilor de respingere și anulare a cererilor de intervenție.

Motivul procesului

În cererea de chemare în judecată se arată că ”reputația și demnitatea reclamantelor a fost grav afectată” prin publicarea articolului, dar și distribuirea acestuia în mediul online, care a generat ”comentarii și vulgarițăți asemănătoare articolului”.

”Toate expresiile jignitoare la adresa doamnei Irina Tănase au declanșat o stare fizică și mentală de rău, fiindu-i chiar teamă sau jenă să iasă pe stradă datorită imaginii deformate ce i-a fost creată în ochii publicului prin expresiile folosite în curprinsul articolului distribuit în spațiul public, articol ce a fost redistribuit”, se arată în documente.

Sursă foto: INQUAM Photos/Octav Ganea