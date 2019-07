Călin Popescu Tăriceanu lansează un nou atac la adresa preşedintelui Klaus Iohannis. “S-a terminat, înțeleg, și cu mimarea democrației de către președintele ”tuturor românilor” care face ședințe la Vila Lac cu liderii unui partid politic. Dl. Iohannis a lepădat orice precauție, orice spoială de neutralitate, orice aparență de respect față de limitele funcției și a ieșit să ordone instituțiilor statului trecerea la măsuri pe gustul domniei sale. Dl Klaus Werner Iohannis, la o zi după ședința politică profund neconstituțională cu un partid politic – unde a trasat sarcini de campanie și a făcut un program de acțiuni comune – ordonă guvernului să elaboreze un proiect de lege și nu oricum, ci în regim de urgență. Dl. Iohannis nu se oprește aici, ci ordonă CSM să se ralieze prompt acțiunii guvernului.” a scris preşedintele ALDE pe Facebook.

Tăriceanu îl acuză pe actualul preşedinte că ţine partea DNA şi că este nemulţumit că acum anchetarea magistraţilor au loc sub controlul Consiliului Superior al Magistraturii. “Era bine când acele anchetări de magistrați se făceau sub pulpana DNA și nu e bine când se fac acum, sub controlul CSM, garant al independenței Justiției! Să mă mai mir, deci, că vă străduiți să puneți șaua pe CSM? Nu vă interesează ce spun mii de magistrați cărora li s-au făcut abuziv dosare, în scop de șantaj. Vă interesează strict ce spun GRECO ori Comisia de la Veneția, ori alte organisme externe care văd doar ce le convine să vadă! ” a mai precizat Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele ALDE încheie postarea sa cu un mesaj pentru toţi românii: “Nu trebuie să devenim toți complicii unui președinte al cărui singur scop este să se mai aleagă un mandat.”

