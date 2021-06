Lovitură fără precedent pentru Pro TV! Meciurile echipei naționale nu vor mai fi difuzate. Unde le poți vedea

De acum încolo, meciurile echipei naționale de fotbal vor putea fi văzute pe Antena 1 și Prima TV. Dacă până acum acestea putea fi văzute pe Pro TV, televiziune din Pache Protopopescu nu a mai câștigat drepturile pentru perioada 2022-2025. În această perioadă, cele două televiziuni menționate anterior vor împărți meciurile României în preliminariile Euro 2024 și Mondialul din 2026, dar și în două ediții de Liga Națiunilor, notează evz.ro.

În ceea ce privește Pro TV, televiziunea va mai transmite prima reprezentativă doar până la finalul anului 2021. În această perioadă mai sunt disputate 7 jocuri rămase în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Surse GSP spun că postul de televiziune a depus o ofertă însă aceasta a fost respinsă.

Pachetul adjudecat de Antena 1 și Prima TV

Sursa anterior citată spune că Antena 1 și Prima TV au adjudecat un pachet care include peste 30 de meciuri, în 3 competiții: preliminariile Campionatului European 2024, care va fi găzduit de Germania, calificările pentru Mondialul din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, dar și două ediții de Liga Națiunilor (2022 și 2024).

Este de menționat faptul că aceste 2 televiziuni nu vor transmite simultan jocurile, ci vor împărți partidele. Așadar,televiziunile vor alege pe rând ce partide vor transmite, după ce se va stabili calendarul tuturor meciurilor pentru 2022. Surse GSP spun că Antena 1 va fi prima care va alege.

Primele meciuri din acest pachet vor fi cele din a 3-a ediție de Liga Națiunilor, programate între iunie și septembrie 2022. Va fi o competiție cu o miză mare pentru naționala noastră fiindcă va avea, foarte probabil, același rol în calificările pentru Euro 2024. În 2018, am terminat pe locul 2 și, după ce am ratat preliminariile, grație ierarhiei din Liga Națiunilor am disputat semifinala barajului pentru Euro cu Islanda, care ne-a eliminat, scor 1-2.