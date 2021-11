Lovitură dură pentru medici! Riscă să nu-și mai primească salariul. Cseke Atilla a spus tot: Nu avem asigurată această sumă

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a afirmat, miercuri seara, că 74.000 de salariați din sistemul medical riscă să nu-și primească salariul din cauza lipsei rectificării bugetare. Ministrul interimar spune că oamenii ar trebui să primească salariul pe data de 15 decembrie.

Cseke Attila a mai spus că în următoarele 10-12 zile ar trebui găsite soluții juridice, în lipsa rectificării bugetare.

”Pe partea de buget al MS, ceea ce finanţăm noi – cheltuieli de personal – avem 74.000 de angajaţi care trebuie să primească salariu (…) Pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca din luna noiembrie, nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles că există, trebuie găsită soluţia juridică, legală prin care acest lucru se rezolvă”, a declarat Cseke Attila.

Situația încă nu este gravă

Ministrul interimar al Sănătății a mai spus că momentan situația nu este gravă, însă a adus acest subiect în discuție pentru ca este important să nu ajungem în situația în care aceste salarii să nu poată fi plătite.

”Încă nu suntem, nu am depăşit o anumită limită după care nu poate fi gestionată, sau am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar am semnalat această problemă pentru că (…) trebuie să nu ajungem într-o asemenea situaţie”, mai spune minsitrul interimar al Sănătății.

Cseke Attila a mai spus că printre cei 74.000 de angajați care ar trebui să își primească salariul se află personalul de la Unitatea de Primiri Urgențe, medici și asistenți, personalul din DSP-uri, personalul din serviciile de Ambulanță, dar și rezidenți.

”Trebuie să fim cu toţii responsabili (…) Eu am această speranţă că lucrurile se pot rezolva”, a mai declarat Cseke Attila, precizând că în următoarele 10-12 zile trebuie găsită o soluţie, fie rectificare bugetară, dar este nevoie e Guvern instalat pentru asta, sau altă soluţie legală.

Kelemen Hunor a vorbit și el despre acest subiect

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seara, că este important să avem un Guvern cât mai repede pentru ca rectificarea bugetară să fie posibilă. În caz contrar, medicii riscă să rămână fără salarii.

Kelemen Hunor a declarat, marți seara, la B1 TV, că formațiunile politice din coaliție sunt în competiție cu timpul, precizând că speră ca programul de guvernare și lista de guvern să intre în Parlament săptămâna viitoare.

„Suntem în competiție cu timpul, nu unii cu alții, și aici eu săptămâna trecută am zis să vedem când putem să intrăm în Parlament cu programul de guvernare și cu lista de guvern. Au spus că vom încerca în această săptămână. Nu ar trebui să amânăm prea mult. Sper ca săptămâna următoare se va întâmpla. Avem lucrurile despre care am vorbit și nevoia de rectificare”, a spus acesta.

Președintele UDMR a mai spus că dacă rectificarea bugetară nu se va face, atunci există riscul ca 74.000 de persoane din sistemul sanitar să nu mai primească salariile.

„În sistemul sanitar sunt 74.000 de persoane care dacă nu se face rectificarea nu au cum să primească salariile. Medicii de la UPU, medicii rezidenți, cei de la DSP-uri, cei care sunt plătiți de la minister. Pe 25 noiembrie ar trebui să avem banii. Au zis că se poate face aceată rectificare și prin amendament la rectificarea precedentă, în Parlament. Plus bugetul, plus multe alte lucruri. Dacă nu putem să ne înțelegem în 2-3 săptămâni nici în 4, nici în 5, nici în 8 nu putem să spunem noutăți”, a adăugat Kelemen Hunor.