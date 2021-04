Direcția Națională Anticorupție a trimis un comunicat de presă prin care informează că europarlamentarul PSD, Claudiu Manda, a fost trimis în judecată de către instituție. Fostul președinte al organizației județene PSD Dolj a fost trimis în judecată pentru folosirea influenței după ce ar fi intervenit pe lângă directorul AJPIS Dolj, coleg de partid, pentru a rezolva problemele beneficiarilor de ajutor social din comuna Bratovoieşti, prin încălcarea legii, potrivit comunciatului procurorilor, arată DNA.

După ce a aflat că a fost trimis în judecată de DNA, Claudiu Manda a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre acest subiect. Fiind acuzat pentru folosirea influenței, europarlamentarul PSD a explicat acest aspect.

”Am aflat cu surprindere ca sunt trimis in judecată de către DNA, mai precis de către procurorul Jean Uncheșelu, ‘’făuritorul de dreptate’’ , de la Craiova.

Înainte de a prezenta public situația in concret, câteva considerente de ordin general se impun:

* Este cunoscut faptul ca cele mai multe dintre dosarele instrumentate de “harnicul” Uncheșelu s-au finalizat cu ACHITARE mai curând decât cu condamnare (luând in calcul inclusiv perioada când beneficia de celebrele culoare din Justitie), cu alte cuvinte, de cele mai multe ori, pentru domnul procuror nu contează adevarul și probele, ci aparențele.

* După ce a ascultat, in prima parte a anului 2015, timp de 6 luni, aproximativ 100 de persoane, probabil primari și toată conducerea PSD Dolj, i-au trebuit 6 ani pentru a descoperi ‘’infracțiunea’’ si ‘’infractorul’’.

‘’Infractorul’’: Manda Iulian Claudiu…

‘’Infracțiunea’’: ART 13 din legea 78/2000…

In concret, sunt acuzat ca mi-am folosit influența față de un director de instituție, Simcelescu Marius, director Agenția Județeană pentru Plăți si Intervenții Sociale (AJPIS), pentru a obține foloase necuvenite, constând in 65 DE VOTURI, PE CARE NU LE-AM LUAT, DAR MI ‘’LE-AM DORIT’’.”, notează Claudiu Manda.