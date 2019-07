Probleme mari pentru producătorul german Ford. Profitul finatului a fost afectat din cuza costurilor legate de restructurarea diviziilor sale din Europa, dar și din America de Sud. Ford Motor a raportat rezultate trimestriale sub aşteptări, din cauza costurilor legate de restructurarea diviziilor sale din Europa şi America de Sud, acţiunile producătorului auto american înregistrând un declin de 7% la Bursa de la New York, transmit MarketWatch şi Reuters.

În trimestrul doi din acest an, cea mai mare a profitului înainte de taxe al Ford a venit din America de Nord – cea mai lucrativă piaţă a sa – pe fondul majorării cererii pentru camionete. De asemenea, compania a raportat un profit redus în Europa şi pierderi mai mici în China, comparativ cu trimestrul doi din 2018, datorită lansării de noi modele.

În China, cea mai mare piaţă auto din lume, vânzările Ford au scăzut cu 21,7% în perioada aprilie-iunie 2019, după un declin de 35,8% în primele trei luni din acest an.

Până acum, Ford a înregistrat costuri de 2,2 miliarde de dolari legate de restructurare, din totalul de 11 miliarde de dolari anunţat anterior. Veniturile s-au situat la 38,9 miliarde de dolari, în timp ce analiştii estimau 35,07 miliarde de dolari.

În trimestrul doi din acest an, profitul net a scăzut la 148 milioane de dolari, sau 0,04 dolari per titlu, de la 1,1 miliarde de dolari sau 0,27 dolari pe acţiune în urmă cu un an, a anunţat Ford. Excluzând elementele excepţionale, Ford a câştigat 0,28 dolari per titlu, sub estimările analiştilor, de 0,31 dolari pe acţiune. În acest an, Ford se aşteaptă la câştiguri de 1,20 – 1,35 dolari per titlu, în timp ce analiştii estimează 1,39 dolari pe acţiune.

Directorul financiar Tim Stone a anunţat că firma estimează în 2019 un profit ajustat înainte de taxe de până la 7,5 miliarde de dolari, faţă de şapte miliarde de dolari în 2018. În primul semestru din acest an compania a raportat un profit înainte de taxe de 4,1 miliarde de dolari.

Luna trecută, Ford Motor a anunţat că va concedia 12.000 de angajaţi în Europa până la finele lui 2020, aproape 20% din forţa sa de muncă la nivel regional, o restructurare semnificativă care reflectă dificultăţile cu care se confruntă producătorii auto pe continent.

Provocarea de a investi în automobile electrice şi hibride precum şi în vehicule autonome, în paralel cu reducerea emisiilor motoarelor cu combustie pentru a îndeplini cele mai noi norme de poluare, a forţat constructorii auto din Europa să îşi diminueze costurile şi să îşi reducă gama de modele.

Producătorul auto se confruntă cu dificultăţi şi în China, unde recent a anunţat că va lansa 30 de noi modele în următorii trei ani. În martie, Ford a decis extinderea producţiei de vehicule electrice, pe fondul creşterii rapide a pieţei. De asemenea, în următorii doi ani Ford va începe producţia de vehicule autonome. Până în 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii şi 24 hibride sau hibride plug-in. Dintre acestea, şapte modele vor fi lansate în America de Nord, trei în Europa, 13 în regiunea Asia-Pacific.

Ford a avertizat că investiţiile în mobilitate şi vehicule autonome ar urma să diminueze câştigurile companiei dar producătorul auto este încrezător că efectele pozitive de pe urma investiţiilor se vor resimţi în 2019 şi în anii următori. Ford, al doilea mare producător auto din SUA, este prezent şi pe piaţa din România.

Te-ar putea interesa și: