George Simion, liderul unioniștilor, a povestit ce s-a întâmplat la Valea Uzului. El a spus categoric că formațiunile politice sunt complice cu UDMR de prea mult timp. În opinia sa, se fac „prea multe cedări” în Harghita și Covasna și „prea multe simboluri românești sunt batjocorite”.

„De prea mult timp partidele noastre sunt complice cu această organizație numită UDMR. Prea multe cedări în Harghita și Covasna. Prea multe simboluri românești, batjocorite. Din 1994 acest cimitir a fost preluat de către UDMR fără niciun drept și faptul că Primăria din Dărmănești a reușit să pună aceste cruci e o revenire la normal. Trebuie să revenim la normal. Fiecare avem dreptul să ne plângem morții, mai ales dacă suntem în țara noastră”, a declarat George Simion, pentru B1 TV.

El a relatat cele întâmplate la fața locului. Fostul candidat la europarlamentare susține că la Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului se odihnesc 149 de ostași români.

„Aici, la Valea Uzului, maghiarii au pus saci de gunoi peste crucile eroilor. Eu am venit a doua zi să pun panglică tricoloră. Astăzi, de Ziua Eroilor, am venit alături de 2.000 de români patrioți să punem câte o lumânare și o floare. Am avut o manifestație autorizată – autorizație acordată de Primăria din Dărmănești. Nu și-au făcut prea bine autoritățile datoria. Nu am putut să ne desfășurăm întocmai comemorarea, dar până la urmă am văzut că acești extremiști au fost escortați de către Jandarmerie și am putut să punem o floare și o lumânare pe crucile eroilor noștri. Un număr de 149 de eroi români se odihnesc aici, în acest cimitir internațional”, a spus Simion.

Întrebat fiind ce crede despre reacțiile venite din partea politicienilor de etnie maghiară, el a răspuns: „Păi dacă UDMR-ul consideră firesc să facă conferințe de presă în cimitire și să se pună în calea unei manifestații autorizate, a unei comemorări – asta spune totul despre felul în care ei tratează poporul român. Ne iau la mișto, pur și simplu. Conferință de presă în cimitir?”.

