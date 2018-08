Executia bugetara si avalansa de programe de ajutoare de stat si subventii arata o economie in criza. Trebuie sa mergi in 2010/2011, imediat dupa criza economica, sa mai gasesti o executie bugetara la fel de proasta, mai scrie Cîţu.

Cheltuielile cu investitiile sunt mai mici decat erau in 2016 iar la rectificarea bugetara se propune taierea acestora cu inca 2 miliarde lei. Asta arata clar ca prioritatile lor sunt altele, nu dezvoltarea pe termen lung a economiei. Premeditat vor sa ingroape eonomia.

Anul trecut dupa 7 luni deficitul bugetar era de 0.6% din PIB. La sfarsitul anului a ajuns la 2.9% din PIB dupa ce au fost taiate cheltuielile cu investitiile cu 12 miliarde lei. In ulitmele 2 luni, ca in fiecare an, deficitul bugetar a crescut cu 2 puncte procentuale.

Acum executia bugetara arata un deficit bugetar de 1.3% din PIB dupa 7 luni. Este clar ca tinta de 3% este compromisa si urmeaza taieri. Si au inceput deja. V-am zis mai sus de investitii dar amintiti-va ca sunt asa de disperati incat taie de la bugetul de siguranta nationala (aici poate o fac pentru cineva care are acest interes) si de la bugetul Presedintiei.

Repet. Executia bugetara si actiunile PSD sunt caracteristice pentru un guvern care administreaza o economie in criza economica, nu una care este “tigrul Europei”. Tarile cu economii solide arata surplus bugetar in acest moment si nu au avalanse de programe de ajutor de stat si subventii. Si sunt destule in UE cu surplus bugetar.

Partea si mai proasta. Taierile de la buget nu ajung pentru a atinge tinta de deficit. Este nevoie de venituri la buget urgent! Urmeaza noi taxe!