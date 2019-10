Fostul preşedinte al USR Bucureşti, Roxana Wring, va demisiona din partid după ce a fost acuzată de CNSAS că ar fi colaborat cu Securitatea. Ea ar putea să-şi piardă şi mandatul de consilier în Consiliul General al Capitalei. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, politicianul neagă aceste acuzaţii, spune că nu a fost chemată să dea vreo explicaţie sau vreo clarificare şi consideră că dosarul ei a fost scos premeditat în plină campanie electorală pentru a lovi în USR.

„CNSAS a cerut instanței să constate că aș fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un șoc. Nu am fost informată despre acest lucru. Nu am fost invitată vreodată să dau vreo explicație sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta și pur și simplu nu îmi dau seama care este motivația acestei decizii.

Certitudinea că Securitatea era pe urmele mele am avut-o acum câteva luni când mi-am văzut dosarul de urmărire la CNSAS. Dosar serios, în două volume. Însă am fost surprinsă să văd că am și dosar de rețea. Tind să cred acum, după tot ce am trăit și am văzut, că era o practică a Securității de a-și da girul și de a-i ”încadra” birocratic pe toți cei care lucrau în ONT, probabil în special cei care lucrau cu turiști străini.

Dosarul l-am cerut în vara acestui an, tocmai pentru că apăruseră acuzații pe care le consideram aberante și pe care am vrut să le demontez. Nu am avut timp să consult dosarele în detaliu. Doar am văzut că am dosar de urmărire și dosar de rețea. Le-am cerut pe ambele în format electronic. Nu le-am primit nici până în ziua de astăzi. Am aflat că am șanse să le primesc spre finalul anului sau începutul celui viitor. Deci după ce începe procesul în instanță.

Nu știu cum s-a luat decizia în CNSAS. Știu că această instituție este colorată politic, formată din oameni puși de partidele din Parlament, proporțional cu ponderea lor în Legislativ. CNSAS este condusă de un fost subaltern al lui Corneliu Vadim Tudor și, printre membri, se află un personaj trimis în judecată pentru crime împotriva umanității în dosarul Mineriadei din 1990. Nici eu nu știam asta. Credeam că este o instituție în care decizia este luată de experți și de istorici, nu de oameni politici.

Din păcate, în CNSAS, adevărul se supune la vot. Iar majoritatea (cu aceeași coloratură ca și cea parlamentară) decide politic cum să interpreteze documentele. În cazul meu, această majoritate din CNSAS a votat că am colaborat cu Securitatea. Voi merge în instanță și voi aștepta sentința judecătorilor.

Am decis să demisionez din USR. Dacă această manevră a fost gândită în scop electoral, demisia este singura modalitate prin care o pot dejuca. Nu vreau ca votul din CNSAS să afecteze imaginea partidului și a colegilor mei. Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. Voi reveni în partid după o decizie definitivă și irevocabilă a Justiției, prin care să se arate că nu am făcut poliție politică.”

Postarea integrală a Roxanei Wring poate fi citită mai jos.

Preşedintele USR, Dan Barna, a transmis un comunicat de presă în care precizează că partidul are criterii clare la admiterea membrilor și nu acceptă foști colaboratori ai Securității.

„Roxana Wring nu mai este de astăzi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor și nu acceptă foști colaboratori ai Securității. La înscrierea în partid și candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declarație pe proprie răspundere în care a susținut că nu a colaborat cu Securitatea sub nicio formă.

Rezultatele verificării CNSAS nu au fost până în prezent comunicate conducerii USR. Astăzi, președintele Dan Barna i-a cerut demisia Roxanei Wring iar ea și-a depus-o, astfel încât să nu afecteze imaginea partidului sau a colegilor. Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. În partid, Roxana Wring și-a dat demisia în urmă cu aproximativ o lună de zile de la conducerea USR București și din Biroul Municipal.”

