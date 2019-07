Mai exact, Olguța Vasilescu susține că cele 6 luni în care legea a stat blocată de atacul la CCR a afectat procesul recalculării.

„Noi nu trebuie să uităm faptul că Parlamentul României a aprobat-o încă de anul trecut, a fost atacată la CCR pentru mai multe chestiuni. Ea a fost declarată constituţională de Curte, s-a cerut doar ca pe trei paragrafe să se clarifice mult mai bine nişte termene, deci, practic, nu era nimic neconstituţional, dar, cu toate astea, s-a întârziat şase luni de zile, timp foarte important pentru specialiştii de la Casa Naţională de Pensii care trebuie să înceapă deja recalcularea a peste 5 milioane de pensii, vă daţi seama ce muncă titanică, timp în care se putea organiza licitaţia pentru soft, pentru că, ştiţi foarte bine, conform legislaţiei din România nu poţi să faci o achiziţie până când legea nu apare în Monitorul Oficial. Deci, practic, au pierdut şase luni de zile pe care nu ştiu cât de repede le vor putea recupera cei de la Casa de Pensii,” susține Olguța Vasilescu.

Cu toate acestea, fostul ministru al Muncii susține că specialiștii de la Casa Națională de Pensii trebuie să facă tot ceea ce pot pentru a nu întârzia recalcularea pensiilor, termenul de finalizare fiind deja asumat prin lege.

„Eu sper că nu se va întârzia în niciun fel termenul din lege, de altfel nici nu au cum să îl întârzie pentru că este prevăzut în această lege, dar este foarte adevărat că ar fi avut şase luni în plus pentru recalcularea pensiilor”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, citată de Agerpres.

Legea pensiilor are un impact bugetar uriaș: 8,4 miliarde de lei în acest an (când se va aplica doar de la 1 septembrie), un impact de 24,8 miliarde de lei în anul 2020 (alegeri locale și parlamentare), iar în ultimul an de aplicare (2022) ar urma să aibă un impact de 81 miliarde de lei, în condițiile în care cheltuiala statului român cu pensiile în 2018 a fost de 61,5 miliarde de lei. Impactul bugetar vine atât din creșterea punctului de pensie, cât și din recalcularea tuturor pensiilor aflate deja în plată.

