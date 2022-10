Veste proastă pentru Traian Băsescu!

Traian Băsescu mai rămâne o lună fără paza SPP. Procesul a fost amânat

Fostul preşedinte a României tocmai a aflat că procesul pe care l-a deschis după ce a pierdut paza asigurată de către SPP, în urma deciziei privind colaborarea cu Securitatea, a fost amânat de către judecători.

Procesul a început săptămâna aceasta, la Curtea de Apel Bucureşti, însă Traian Băsescu a avut parte de o surpriză neplăcută. Procesul a fost amânat, din cauza lui Nicodim Lupea, un fost militar, membru al sindicatului SCMD condus de Mircea Dogaru.

Căpitanul în rezervă a depus cerere de intervenient în dosar, iar instanța a fost obligată să dea un nou termen și să țină cont de cererea acestuia, scrie EVZ.ro.

De ce a intervenit fostul militar în dosarul lui Băsescu?

În faţa instanţei, Nicodim Lupea a susținut că este alături de SPP și l-a acuzat pe Traian Băsescu de „îmbogățire fără justă cauză” și „obținerea de foloase necuvenite”. În urma intervenţiei acestuia, instanța a decis acordarea unui nou termen de judecată, pentru ca intervenientul să își timbreze cererea și să o justifice.

Termenul iniţial era pe 24 noiembrie, dar pentru că Lupea a spus că este ziua lui de naștere, judecătoarea Valentina Proca Gherasim a stabilit ca termenul de judecată să fie pe 10 Noiembrie.

„Băsescu urmărește să obțină în continuare foloase necuvenite. Mă bag și în procesul de la Judecătorie, cel cu RA-APPS, de la care am lipsit. Prejudiciul de un miliard de euro din 2016-2017 este produs cu ajutorul Curții de Conturi. Și cu ajutorul primăriilor.

Este un cartel mafiot care a sustras din 2004, de când e Băsescu președinte, sume imense din care au sponsorizat diverse structuri. Inclusiv domul Coldea a beneficiat de banii găștii și are plângeri penale, peste 25 de plângeri penale. Totul culminează cu atentatul contra colectivități”, a explicat Nicodim Lupea pentru EVZ de ce a înaintat această acţiune.

Acuzaţii grave la adresa fostului preşedinte: L-am identificat în spatele ăstora pe Traian Băsescu, evident

„Eu sunt apolitic și sunt avertizor de integritate particular. Nu am lucrat în SPP, sunt militar în rezervă. În momentul în care am fost disponibilizat, mi-am deschis o firmă, în 2004. Și ei m-au urmărit constant, PDL-ul, mi-au cerut sponsorizări în Brașov. Eu am fost obligat să-mi restrâng activitatea.

După care, în 2019, fiscul din Brașov mi-a făcut decizii de impunere de jumătate de milion de euro. Mi-am angajat casă de avocatură și mi-au șters 498 mii euro. L-am identificat în spatele ăstora pe Traian Băsescu, evident. Fiscul din Covasna a sustras 300 de milioane de euro. Acum am plângeri penale împotriva fiscului din Sibiu, care a sustras în 2016-20017 vreo 400 milioane de euro.

Am fost la Curtea de Conturi și i-am întrebat unde sunt banii. Mi-au spus că au rămas la cei care trebuiau să plătească. Mie mi-au pus sechestru pe casă, pe bunuri. Aveam un spațiu de 3 metri pe 4 metri. Eu sunt căpitan în rezervă și sunt la sindicatul domnului Dogaru. Vindeam chestii neperisabile, suc, aveam xerox, chestii de genul ăsta”, a mai precizat căpitanul în rezervă.