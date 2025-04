În acest context, autoritățile din Hong Kong au decis să suspende serviciile poștale către și dinspre SUA, o măsură anunțată oficial de Hongkong Post, serviciul poștal al orașului.

Poșta din Hong Kong oprește trimiterile către SUA

Decizia a fost luată ca reacție la eliminarea excepției „de minimis” de către administrația americană, care permitea anterior intrarea în SUA a coletelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari fără aplicarea tarifelor vamale. În urma ordinului executiv semnat de președintele Donald Trump pe 8 aprilie, această scutire a fost anulată, iar tarifele aplicate acestor bunuri au fost majorate semnificativ, scrie CNN.

Astfel, bunurile cu o valoare sub 800 de dolari trimise din China, inclusiv din Hong Kong, care urmau inițial să fie taxate cu un tarif de 30% începând cu 2 mai, vor fi acum supuse unor taxe de 120%, conform noilor măsuri. În plus, a fost introdus un cost fix per articol poștal, în valoare de 100 de dolari de la 2 mai, care se va dubla și va ajunge la 200 de dolari de la 1 iunie.

„Statele Unite nu sunt rezonabile, intimidează şi impun tarife în mod abuziv. Publicul din Hong Kong ar trebui să fie pregătit să plătească taxe exorbitante şi nerezonabile din cauza actelor nerezonabile şi agresive ale SUA”, a transmis Guvernul într-o declaraţie.

Guvernul din Hong Kong va suspenda și serviciile poștale aeriene către Statele Unite

Guvernul din Hong Kong a anunțat că nu va mai accepta colete transportate pe mare începând imediat, iar din 27 aprilie va suspenda și serviciile poștale aeriene către Statele Unite. Autoritățile locale au avertizat populația asupra consecințelor economice ale acestor măsuri, inclusiv plata unor taxe considerate excesive, în urma politicilor comerciale agresive adoptate de Washington.

Aceste modificări vor avea un impact direct asupra consumatorilor americani care comandă produse ieftine de pe platforme online asiatice, întrucât costurile suplimentare generate de noile tarife se vor reflecta în prețurile finale. Măsura se înscrie în seria de acțiuni menite să reducă importurile ieftine din China, dar atrage în același timp reacții dure din partea partenerilor comerciali și a autorităților regionale afectate.