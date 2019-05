Nimeni nu credea că se poate ajunge într=o situație atât de gravă. Marele dușman al lui Dragnea s-a decis să spună totul. Victor Ponta spune că știe parola cu care se întră la Târgoviște, acolo unde în ziua unui miting PSD șoferii au putut avea acces în oraș numai dacă au știut o parolă stabilită de organizatori.

„Am intrat în Târgovişte pentru că eu ştiu parola. Dar ştiţi de ce o ştiu? Pentru că am fost peste tot în ţară şi peste tot era aceeaşi parolă. Nu la ce vă gândeaţi dumneavoastră. Era ‘Jos Dragnea!’ (…). Aţi auzit, duminică seara vrea să candideze la prezidenţiale. Ştiţi ce e asta? E cea mai mare trădare, pentru că în felul acesta sigur o să câştige Iohannis. Cred că România are nevoie nu doar de un alt guvern, nu de un alt mod de a face politică, de un alt preşedinte, are nevoie de oameni care să spună ce au făcut cu adevărat atunci când au fost în funcţiile respective, aşa cum suntem cei de pe scenă”, a spus Ponta.

România își alege astăzi europarlamentarii pentru următorii cinci ani, dar vine și la referendumul pe justiție convocat de președintele Klaus Iohannis.

