Liviu Dragnea nu a avut practic nicio șansă de a fi eliberat din închisoare! Dragnea a fost la mâna unei judecătoare care se mândrește cu faptul că face parte din gruparea celor mai mari dușmani ai săi.

Este vorba despre magistrații-activiști, care au semnat memoriul Forumului Judecătorilor din România împotriva noilor legi ale Justiției.

Liviu Dragnea nu a avut practic nicio șansă! Mai are însă dreptul la o judecată

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea rămâne în închisoare, după ce Judecătoria Sectorului 5 i-a respins cererea de eliberare condiționată.

Soluția a fost pronunțată de judecătoarea Mirela Mădaălina Știrbu, contestatară a Legilor Justiției făcute pe vremea lui Dragnea, Știrbu fiind printre semnatarii memoriului FJR împotriva actelor care vizau sistemul judiciar.

Astfel, Știrbu nu a fost impresionată de problemele de sănătate și de încălcarea dreptului la muncă, invocate de Liviu Dragnea.

Prin urmare, fostul președinte al PSD rămâne în închisoare. Judecătoarea Mirela Mădălina Știrbu, de la Judecătoria Sectorului 5, i-a respins cererea de eliberare condiționată, în ciuda faptului că politicianul a invocat probleme de sănătate și a arătat cum i-a fost încălcat dreptul la muncă – situație confirmată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Decizia nu este definitivă

Trebuie precizat încă că hotărârea judecătoarei Știrbu nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

Iar procurorul DNA de ședință a cerut respingerea cererii, susținând că Dragnea nu a dat dovezi temeinice de îndreptare.

Mai mult: faptul că Liviu Dragnea apreciază că a fost condamnat politic ”denotă că nu a înțeles să se conformeze normelor de drept”, a adăugat reprezentantul Ministerului Public.

Procurorul a amintit că anul trecut Dragnea a acordat un interviu neautorizat. În acest context, reprezentantul DNA a solicitat amânarea eliberării condiționate cu șase luni.

Hotărârea instanței nu a surprins pe nimeni

”Respinge ca neintemeiata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat DRAGNEA NICOLAE LIVIU. Fixeaza termen dupa expirarea caruia propunerea sau cererea de liberare conditionata pot fi reinnoite la data de 27.06.2021. In temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obliga petentul la plata sumei de 100 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de a formula contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 27.04.2021”, se arată în minuta întocmită de judecătoarea Mirela Mădălina Știrbu.

Fostă procuroare stagiară la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, Mirela Mădălina Știrbu a absolvit examenul de capacitate din sesiunea iunie-noiembrie 2017 cu media 9,681, clasându-se a șasea din cei 81 de candidați declarați admiși.

La 1 februarie 2018, președintele Klaus Iohannis a numit-o judecător la Judecătoria Videle. Începând cu data de 1 decembrie 2018, Mirela Știrbu a obținut din partea CSM transferul la Judecătoria Sectorului 5, unde lucra deja cu delegație de la 15 iunie 2018.

În octombrie 2017, pe vremea când era procuroare stagiară la PJ Slatina, Mădălina Știrbu a îngroșat rândurile magistraților-activiști, semnând memoriul Forumului Judecătorilor din România împotriva noilor legi ale Justiției, arată luju.ro.

Activitatea politică a judecătoarei

De aceea, hotărârea instanței nu a surprins pe nimeni, având în vedere că cea care a judecat cererea de eliberare condiționată a lui Dragnea are și alte activități în afara sălii de judecată, care duc cu gândul la faptul că nu îl simpatiza oricum pe fostul lider PSD.

Pentru cei care nu știu, judecătoarea Mirela Mădălina Știrbu defilează pe Facebook, mândră tare, cu o poză de la protestele magistraților-activiști din decembrie 2017, organizate împotriva modificărilor făcute la legile Justiției de către guvernul PSD de la acea vreme, condus de facto de Liviu Dragnea.

Practic, Liviu Dragnea a stat la mâna unei judecătoare care își arată solidaritatea cu cei care acuzau și criticau regimul Dragnea.

Asta dacă nu cumva era și ea suită pe treptele CAB, ținând în mână o hârtiuță cu sloganuri deloc deștepte, așa cum ordonaseră liderii magistraților #rezist și șefii lor din ONG-urile finanțate de afară, scrie sursa citată.

Păi, în aceste condiții, cum să te aștepți ca Dragnea să aibă parte de o judecată corectă?, mai arată sursa citată.

Decizia finală privind eliberarea condiționată a lui Dragnea va fi luată de Tribunalul București.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.