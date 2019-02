Liviu Dragnea, mesaj de forță de pe scena socialiștilor europeni: „Europa a fost distrusă”

„Suntem dupa 15 ani de dominatie a dreptei, care a distrus multe destine. A distrus increderea in proiectul european si stim bine ca dreapta oriunde in Europa face orice sa ne blocheze. Cred in proiectul european dar trebuie sa le spunem oamenilor modul in care dreapta a distrus Europa prin austeritate, manipularea si uneori, cum e in Romania, folosind institutiile de forta ale statului”, a spus Dragnea.

Liderul PSD le-a prezentat socialiştilor europeni faptul că în guvernarea PSD au crescut salariile, pensiile şi că ar fi fost micşorate taxele pentru oamenii de afaceri, cu toate că în prezent există scandalul generat de OUG 114 privind „taxa pe lăcomie“ şi modul cum sunt impozitate mai multe tipuri de companii.

„Noi am arătat că un guvern social-democrat poate micşora taxele, poate creşte salariile şi pensiile. Nu a fost uşor şi nu va fi. Miza pentru alegeri e uriaşă. Vorbim de viitorul nostru. Împreună cu partidele trebuie să restabilim încrederea“, a completat Dragnea.