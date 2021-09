Mai precis, Liciu Dragnea a anunțat un nou partid pe scena politică în România și a declarat deschis că se va implica din nou în politică.

„S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Eu știți bine nu am ieșit public până la momentul asta. Nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, el a venit des la mine la vizită, m-a ajutat enorm acest om de mare caracter. Mi-a zis că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid, un partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care n-au curaj, de acoperiți, de oameni infiltrați care distrug un partid.