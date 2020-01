UPDATE: Garbine Muguruza se califică în premieră în finală la Australian Open, după un meci spectaculos cu Simona Halep, scor final 7-6, 6-5.

Simona Halep va servi pentru a nu rata calificarea în finală, scor set secund (5-6).

Garbine Muguruza reuşeşte un nou break (5-5) şi relansează setul.

Jucătoarea spaniolă câştigă ghemul la zero (5-4), iar Simona serveşte pentru câştigarea setului secund.

Simona Halep conduce cu 5-3.

Garbine Muguruza recuperează şi scorul devine 4-3.

Simona îşi face serviciul şi se distanţează în setul secund la 4-2.

Simona face un nou break si preia conducerea în setul secund, 3-2.

Garbine Muguruza face rebreak şi egalează, scor 2-2.

Jucătoarea din Spania este pentru prima oară în faza semifinalelor la Australian Open. În 2017, ea disputase un sfert de finală, pierdut cu jucătoarea Coco Vandeweghe (4-6, 0-6).

Simona Halep conduce în setul secund cu 2-1.

După o criză de nervi, în care a rupt racheta de tenis, Simona începe să-şi revină în setul secund. Egalează la 1-1 şi are trei mingi de break.

Primul set al meciului a fost câştigat de Garbine Muguruza, după tie-break, cu scorul 7-6.

After 53 minutes, it's only fair this opening set is decided by a tie break. Who will break the deadlock: @GarbiMuguruza or @Simona_Halep? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/DsrAz1LtHt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Simona Halep se află pentru a doua oară în faza semifinalelor de la Melbourne. În 2018, ea o învingea pe Angelique Kerber, dramatic, dar pierdea finala cu Caroline Wozniacki, tot în set decisiv. Simona poate atinge o nouă performanță impresionantă dacă se impune la Melbourne.

Halep a fost învinsă în finala de acum doi ani de daneza Caroline Wozniacki, însă consideră că nu a fost un meci negativ: ”M-a durut mult, pentru că am pierdut cu 6-4 în decisiv, după ce am servit la 4-3 şi nu am putut încheia meciul. Poate am fost prea nervoasă în acel moment. Poate că acel meci m-a ajutat să câştig cele două titluri de Grand Slam”.

Adversara sa din semifinale, Garbine Muguruza, a declarat că aşteaptă o nouă bătălie cu românca: ”Cred că va fi un meci greu (cu Halep). Sunt nerăbdătoare să joc încă o bătălie împotriva ei”.

Muguruza (26 ani, 32 WTA) are 3-2 în meciurile cu Halep (28 ani, 3 WTA), pe care a învins-o în 2014 la Wuhan cu 2-6, 6-2, 6-3, în turul secund, în 2015 la Galaţi în Fed Cup, cu 6-4, 6-3, şi în 2017 în finala de la Cincinnati, cu 6-1, 6-0.

Românca s-a impus în 2015 la Stuttgart în optimi, cu 3-6, 6-1, 6-3 şi în 2018 la Roland Garros, în semifinale, cu 6-1, 6-4, după care a cucerit titlul. Cele două trebuiau să se mai întâlnească o dată, în 2018, în semifinale la Doha, dar Halep s-a retras înaintea meciului din cauza unei accidentări.

Supriză de proporţii în finală

Jucătoarea americană de tenis Sofia Kenin (15 WTA) s-a calificat în premieră în finala unui turneu de Mare Şlem, la Australian Open, după ce a învins-o pe australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, cu 7-6 (8/6) 7-5, joi, la Melbourne.

Kenin, 22 ani, s-a impus după o oră şi 45 minute, pe o căldură sufocantă. În primul set, cele două jucătoare au mers cap la cap până în tiebreak, unde Kenin a salvat două mingi de set, câştigând cu 8-6. În actul al doilea, Barty a avut 3-1, 4-2 şi 5-3, a ratat două mingi de set la 5-4, însă Kenin a avut o revenire spevtaculoasă, concretizată în patru ghemuri consecutive şi a încheiat cu 7-5.

Barty (23 ani) a cucerit primul său titlu de Grand Slam anul trecut la Roland Garros, devenind prima australiancă în semifinale la Melbournede la Wendy Turnbull în 1984.

