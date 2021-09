Florin Cîțu s-a mișcat repede și a găsit noi nume pentru posturile de miniștri lăsate libere de cei de la USR-PLUS. Lista lui Cîțu se va duce către Cotroceni chiar în cursul zilei de astăzi. Soluția propusă de premier vine la nici 24 de ore după ce cei șase miniștri USR PLUS și-au depus demisiile la Secretariatul General al Guvernului.

Potrivit unor surse politice citate de Digi24, Florin Cîțu ar urma să preia Ministerul Fondurilor Europene. În locul de ministru al Transporturilor va fi propus Dan Vîlceanu iar pentru poziția de șef la sănătate a fost indicat Cseke Attila. Pentru funcția de ministru al Cercetării și IT este propus Tanczos Barna iar Virgil Popescu ar putea prelua Ministerul Economiei, iar Lucian Bode pe cel al Justiției.

Premierul ar urma să trimită aceste nominalizări la Cotroceni miercuri.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, arată un mesaj transmis de copreședintele USR PLUS Dan Barna, pe Facebook.

Ziua în care s-a schimbat total soarta Guvernului

Întrebat marţi când va lua act de demisii şi când va desemna miniştrii interimari, Florin Cîţu a declarat:

“Dați-mi voie să analizez întâi situația. În momentul acesta încă analizez situația politică. Când o să iau o decizie, o să anunț. Nu am luat nicio decizie în acest sens (privind demiterea secretarilor de stat USR PLUS – n.red.). Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România.”

Cei șase miniștri demisionari de la USR-PLUS sunt Ioana Mihăilă, Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, Ciprian Teleman, Claudiu Năsui şi Stelian Ion.

Dan Barna, copreşedintele USR PLUS şi vicepremier demisionar al Guvernului Cîţu, a mers, ulterior să se consulte cu preşedintele Iohannis. După această întâlnire, Dan Barna a ieşit într-o conferinţă de presă, unde a vorbit despre faptul că totul a fost mai mult un moment formal, fără a se găsi vreo soluţie concretă în acest moment.