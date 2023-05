În primul rând, contractul lui Messi expiră pe data de 30 iunie 2023. Argentinianul a refuzat până acum prelungirea și, la ce se întâmplă, nici nu va mai face vreun pas, în acest sens. Pentru că PSG tocmai l-a suspendat pe Messi pentru două săptămâni! Motivul? O călătorie neaprobată de club în Arabia Saudită, țară pe care Leo o reprezintă în calitate de ambasador al turismului.

În acest sezon, Messi a adunat 37 de meciuri, 20 de goluri și 19 pase de gol, la PSG. De când a ajuns la formația pariziană, argentinianul a câștigat un titlu cu PSG, plus o Supercupă a Franței.

Vedeta francezilor a plecat în Arabia Saudită după înfrângerea lui PSG cu Lorient, fără acceptul conducătorilor clubului.

Conducătorii au considerat „o abatere gravă” gestul lui Messi și nu au arătat înțelegere, iar argentinianul va rata partidele cu Troyes și Ajaccio, scrie Marca.

Dacă sancțiunea va rămâne în vigoare, Leo va reveni pe teren în confruntarea cu Auxerre, programată pe 21 mai.

Ca parte a unui proiect care vizează candidatura Arabiei Saudite la organizarea Campionatului Mondial din 2030, Messi a participat la activitățile de promovare ale turismului, potrivit unei postări a ministrului Turismului de la Riad.

Directorul sportiv Luis Campos i-a comunicat că nu e momentul potrivit pentru așa ceva, întrucât sezonul nu s-a încheiat, însă campionul mondial și-a luat liber cu de la sine putere și și-a părăsit colegii, ce aveau antrenament. Și-a luat soția și cei trei copii și a plecat în Arabia Saudită pentru întâlnirea de afaceri.

Messi trebuie să promoveze, în lume, imaginea Arabiei Saudite, federația de la Riad dorind să candideze la organizarea CM din 2030, în timp ce la clubul său, cu care mai are angajament două luni, domnește o situație de haos.

Lionel Messi și-a anunțat călătoria pe Instagram. Ministrul Turismului de la Riad a transmis și el un mesaj.

„Sunt bucuros să îi urez bun venit lui Messi și familiei sale în Arabia Saudită pentru a se bucura de destinații turistice magice și de experiențe autentice. Urăm bun venit vizitatorilor din întreaga lume pentru a experimenta o călătorie unică în Arabia Saudită”, e mesajul postat pe Twitter de Ahmed Al Khateeb, ministrul Turismului de la Riad, ce a garnisit textul cu trei fotografii cu Messi, soția sa Antonella Roccuzzo și doi dintre cei trei fii ai lor.

Starul argentinian apare zâmbitor jucând un joc local, hrănind animale ori urmărind un meșter lucrând. Duminică, Messi postase un mesaj pe Instagram (distribuit de pagina oficială a comisiei de turism), părând să-și anunțe călătoria iminentă. „Cine a crezut că Arabia Saudită are atât de multă verdeață? Îmi place să explorez minunile ei neașteptate ori de câte ori pot”.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.

We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023