Ultimul gest făcut de Răzvan Simion pare a fi decisiv. Moderatorul de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani pare să aibe sentimente mai bune pentru Lidia Buble.

Mai exact, Răzvan a început să o urmărească din nou pe Lidia pe rețelele de socializare, iar asta nu este tot. Prezentatorul Tv continuă să îi aprecieze toate fotografiile postate, lucru care trezește un semn de întrebare cu privire la o eventuală împăcare.

Până în prezent, însă, nu există niciun fel de declarație care să clarfice reapropierea celor doi.

Nu o făcea fericită?

În urmă cu doar câteva săptămâni, Răzvan Simion a șocat toți fanii după ce a anunțat pe rețelele de socializare despărțirea de Lidia Buble. În mesajul postat de moderator, acesta se simțea practic vinvoat pentru ce se întâmplă.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, a scris Răzvan pe instagram.