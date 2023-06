Zi de naștere cu peripeții

Cu ocazia împlinirii vârstei de 30 de ani, Lidia Buble a avut parte de peripeții în Croația și a împărtășit totul cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare. Pe contul ei de Instagram ea a spus că s-a trezit fără geantă și, în plus, are și ceva probleme de sănătate.

Mai exact, vedeta s-a trezit cu o alergie la nivelul feței și crede că se datorează mâncării pe care a consumat-o azi. Cu toate acestea, pe lângă neplăcerile avute de ziua de naștere, se pare că Lidia Buble se simte de minune în vacanță și pozele pe care le-a postat de acolo sunt dovada acestui lucru.

„Pe lângă că mi s-a furat geanta, mi-a apărut alergie la gură. Eu de obicei, nu vreau să exagerez, dar am tenul de bebe, n-am absolut nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un ten perfect, nu știu ce am mâncat azi. Welcome 30, dacă așa vii du-te înapoi de unde ai venit, că eu sunt foarte bine la 29”, a declarat Lidia Buble pe contul ei personal de Instagram.

Probleme cu legea pentru artistă

Amintim că, Lidia Buble a fost condamnată definitiv la începutul lunii trecute de Curtea de Apel Bucureşti la un an închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de DIICOT pentru că a mituit doi poliţişti de la Rutieră pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest.

CAB a respins ca nefondat apelul depus de procurori, fiind menţinută pedeapsa aplicată de Tribunalul Bucureşti în noiembrie 2022.

Potrivit deciziei instanţei, Lidia Buble a primit un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, însă magistraţii au dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de încercare pe o durată de 2 ani.

Lidia Buble prestează muncă în folosul comunităţii

În această perioadă, Lidia Buble trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti, pe o perioadă de 90 de zile.

În 2021, Lidia Buble s-a urcat la volan şi s-a deplasat la o benzinărie din apropierea locuinţei pentru a cumpăra o sticlă cu apă. Ea a fost oprită de o patrulă de poliţie, care i-a solicitat actele şi declaraţia pe proprie răspundere, având în vedere că era instituită starea de alertă pe fondul pandemiei de COVID-19.

Lidia Buble i-a cerut sfatul unui prieten cum să negocieze cu poliţiştii, ştiind că a consumat alcool înainte de a se urca în maşină, respectiv un pahar cu şampanie.