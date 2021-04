Lidia Buble a dat tot din casă. Cui îi spune artista ”te iubesc”: E o chestiune intimă

Lidia Buble, un nume important în industria muzicală din România, a vorbit despre sentimentele și trăirile sale, dar și despre cui îi spune ”te iubesc” în cadrul unui interviu acordat publicației Libertatea pentru femei. Artista a mai precizat și motivul pentru care numite melodii le cântă cu patos.

Lidia Buble a mărturisit, pentru sursa anterior menționată, că își exprimă cel mai bine sentimentele atunci când cântă și că piesele sale conțin declarații de dragoste. În plus, după cum spune chiar artista, majoritatea pieselor sunt, de fapt, construite din experiențe proprii.

„Majoritatea pieselor mele vorbesc despre experiențele trăite de mine și tocmai de aceea le cânt atât de asumat. Cuvintele sunt cam aceleași… Dar, iată, intensitatea cu care sunt spuse… diferă. Am învățat să mă iubesc pe mine”, spune artista.

Ea a mi spus că a învățat să aibă răbdare și speră, pe viitor, să poată reînvăța să aibă încredere în oameni și să-i vadă buni.

”Să pot să fiu prioritară în viață mea. Am învățat să am răbdare și să fac lucrurile așezat și pe termen lung. În viitor sper să reînvăț să am încredere în oameni și să-i văd din nou… fundamental buni”, a declarat Lidia Buble.