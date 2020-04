Ce spune fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu

”Cea mai mare prostie a actualului ministru al Muncii a fost ca a acceptat ca sa nu se mai plateasca taxele la nivel de salariu minim pentru contractele part time. In afara ca a pierdut la buget 1,5 mld lei, peste 200.000 de oameni care reusisera sa treaca pe norma intreaga se reintorc la part time.

Din pacate, ei vor avea o pensie sub cea minima si, stim toti, vor munci mai multe ore decat au in contract si vor fi platiti pentru mai putine. Nici nu au cui sa se planga. Inspectia Muncii are activitatea suspendata si nu mai face controale. Le-am spus in parlament cand au venit cu OUG, dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!”, scrie Lia Olguța Vasilescu.

Anterior, ministrul Muncii Violeta Alexandru a vorbit despre cererile pentru șomaj tehnic

”O primă parte din cei care ne-au adresat solicitări, au şi primit banii în cont, atât beneficiarii sumelor gesionate de Agenţiile Jpentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cât şi cei care au depus cererile la AJOFM-uri. Solicitări la nivelul zilei de astăzi pe tot cuprinsul ţării la toate agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă sunt puţin peste 550.000, practic 562.000. E vorba despre cererile depuse într-adevăr de companii pentru salariaţii cărora le-au suspendat temporar contractele de muncă, adică i-au înscris în şomaj tehnic”, a declarat Violeta Alexandru, la începutul şedinţei de Guvern.