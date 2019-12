Aceasta susține că nu este nevoie de o nouă lege a pensiilor, aşa cum a anunţat premierul Ludovic Orban, fiind nevoie doar de aplicarea celei în vigoare, care prevede deja recalcularea pensiilor.

„A iesit si Klaus Johannis sa se planga ca trebuie o noua lege a pensiilor, fiindca a noastra nu corecteaza inechitatile… El spune, de fapt, ce i-a spus ministra Baubau care, de regula, nu intelege nimic din acel minister! Reiau: noua lege a pensiilor corecteaza inechitatile din sistem, dar pentru asta TREBUIESC RECALCULATE TOATE PENSIILE. Termenul pentru recalcularea a peste 5 milioane de pensii este anul 2021, cand se intra pe noua formula de calcul care se cheama VPR (valoare punct referinta). Nu le trebuie alta lege, trebuie sa o aplice pe asta, care nu a intrat in vigoare decat cu cresterea punctului de pensie in 2019 si ar trebui ca si in 2020 sa creasca punctul la 1775 lei. Eu le-am si desenat mai jos cum e cu aplicarea fiindca am vaga banuiala ca oamenii nu pricep decat asa!”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.