Lia Olguța Vasilescu iese la atac! Declarații uluitoare: ,,Cât tupeu au unii să spună că mi-am bătut joc”

Vasilescu a scris pe Facebook o postare în care explică situaţia Grădinii Botanice din Craiova, despre care afirmă că înainte de a deveni primar al Craiovei era ,, mlaştina sau groapa de gunoi.”

,,Cât tupeu au unii sa spună ca mi-am bătut joc de Grădina Botanica şi am transformat-o in parc, cu pista de atletism! In 2012, când am devenit primar, Garda de Mediu m-a anunţat ca mlaştina sau groapa de gunoi, in care se transformase Grădina Botanica de odinioară, prezintă risc ridicat pentru sănătatea publica, din cauza şerpilor, şobolanilor şi ţânţarilor. A fost predata Universităţii, dar nici conducerea de atunci a acestei instituţii nu a catadicsit sa investească. Atunci am preluat-o din nou la primărie şi am transformat-o in bijuteria care este. Aşa cum apare mai jos... Ultimele cinci fotografii sunt din vremea de trista amintire, adică dinainte de 2012. Spre veşnica aducere aminte a amnezicilor care spun ce urâta e Grădina Botanica, ce urat e Centrul Vechi, ce urat e orasul, in general. Din păcate pentru ei, am poze cu fiecare colţ al oraşului, din 2012, de când am preluat mandatul de primar. O sa le vedeţi pe toate, toţi cei care sunteţi brusc loviţi de amnezie...”, a scris Lia Olguţa Vasilescu.