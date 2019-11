Viorica Dăncilă a fost întrebată cum comentează declarațiile privind lagărele de concentrare.

„Niciodată nu am aprobat declarații xenofobe sau extremiste, așa cum nu am aprobat niciodată declarațiile extremiste ale lui Klaus Iohannis care vrea să desființeze un partid. Nu m-ați auzit pe mine cu declarații xenofobe sau extremiste, nu am spus eu „niște evrei”. Trebuie să cerem în primul rând președintelui să se delimiteze de abordările extremiste”, a spus Dăncilă.

Declarațiile Olguței Vasilescu au fost comentate dur și de vicepreşedintele Senatului, Alina Gorghiu.

”Derapajele şi fake news-urile vin zilnic de la PSD. Aşa ştiu ei să facă campanie, să mintă, să exploateze fricile tuturor din societate, să ţină electoratul captiv prin ameninţări şi discurs agresiv. Nu am să accept, nici eu, nici colegii mei ca momente extrem de întunecate din istoria umanităţii să fie folosite de habarniştii din PSD, ca Olguţa Vasilescu, pentru a genera frică. Vă rog să le spuneţi tuturor că PSD este ruşine pentru o ţară europeană. Ceea ce face PSD în aceste zile este de jenă”, a afirmat atunci Alina Gorghiu.

Te-ar putea interesa și: