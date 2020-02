Aceștia au discutat despre numărul asistaților social. Social democrata avertizează românii și susține că Executicul actual va lăsa românii fără bani, începând cu șomerii, copiii și persoanele cu dizabilități.

”Cand ajungi intr-o functie si esti plopist… Aceeasi discutie am avut-o acum 4 ani cu Cîțu si Ben Oni Ardelean care imi spuneau ca in Dolj sunt peste 200000 de asistati social. Le-am spus ca atatia sunt in toata tara. Mai tarziu am inteles ca, pentru ei, copiii care primesc alocatii erau tot „asistati social”.

Cate dintre prestatiile pentru copii, persoane cu dizabilitati, someri, varstnici vor mai ramane dupa o guvernare de dreapta?”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Orban le-a dat o mega lovitură asistaților sociali

Premierul afirmă că economia României are de pierdut mult dacă numărul asistaţilor sociali va creşte şi că „nu poate exista o naţiune puternică cu cetăţeni slabi, asistaţi, care s-au obişnuit să primească de la stat”.

„Hai să fim cinstiți, nu poate exista o națiune puternică cu cetățeni slabi, cu cetățeni care s-au obișnuit să fie asistați, cu cetățeni care așteaptă să primească de la stat, care consideră că statul trebuie să le dea ceva. Statul niciodată nu dă de la el, pentru că niciun Guvern nu vine cu banii de acasă”, a declarat premierul Ludovic Orban, la Adunarea de alegeri a Comitetului de Coordonare al PNL Sector 1

PSD bagă frica în români

La rândul lor, liberalii susțin că PSD întreține frica în români, spunându-le că nu-și vor mai primi banii.

Violeta Alexandru a vorbit despre strategia pe care cei din opoziție o adoptă și îi acuză că ar băga frica în oameni pentru a nu avea încredere în noul Guvern.

Vorbind despre creșterea pensiilor, Violeta a spus: PSD întreţine această frică, PSD întreţine întrebările încontinuu pe acest subiect, dar banii sunt în buget, iar legea este în vigoare. Deci da, vom creşte pensiile.

