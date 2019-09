Lia Olguța Vasilescu consideră că deși această înițiativă pare că ar vrea să atragă românii înapoi în țară ar putea avea un efect contrar așteptărilor. De asemenea această scrie pe pagina sa de Facebook că o astfel de lege ar fi total discriminatorie și va contribui la adâncirea frustrărilor.

„De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii si deputatii USR nu au parut interesati decat de soarta si voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua initiativa legislativa care prevede că romanii care se intorc in tara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari decat cei care au ramas sa munceasca aici, daca se angajeaza in Romania.

Se solicita ca cei veniti din diaspora sa nu plateasca deloc impozit pe salariu, iar contributiile platite la sistemul de pensii sa fie reduse cu mai mult de jumatate fata de angajatii care au lucrat doar in tara. Cu alte cuvinte, desi muncesc in aceleasi conditii precum cei ramasi acasa, sa primeasca un net mai mare.

Daca la prima vedere pare o lege menita sa atraga romanii inapoi in tara, aplicarea ei ar duce, in realitate, la un exod marit al celor care spera ca, daca primul lor loc de munca e in strainatate, beneficiaza de tratament preferential. Trecand peste faptul ca o astfel de lege este profund discriminatorie, ea nu face altceva decat sa adanceasca frustrarea unei categorii si intoarcerea romanilor contra romanilor.

Fondul de pensii trebuie alimentat de toti contributorii ca sa nu mai fie necesara interventia statului pentru sustinerea lui, iar impozitul este obligatoriu pentru toti cetatenii. Avand in vedere minciuna lansata de USR-istii care spun ca luptă pentru eliminarea pensiilor speciale si au venit in parlament cu o propunere de majorare a acestora, de fapt, precum si anuntul lor ca nu sunt de acord cu impozitarea mai mare a veniturilor celor care au pensii speciale, asa cum a propus PSD printr-o initiativa legislativa, intelegem mai lesne gravitatea masurilor propuse. Nu e initiativa oarecare, e una semnata chiar se liderul lor Dan Barna, ca sa ne intelegem…

Cred ca e mai util sa majoram salariile celor care lucreaza in tara, de o asemenea maniera incat sa ii stimuleze si pe cei care lucreaza in strainatate sa revina acasa, nu sa ii discriminam pe unii fata de ceilalti.”

