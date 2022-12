Este cea mai importantă personalitate din medicina românească din ultima jumătate de secol. Profesează încă de la începutul anilor ’80 într-un domeniu pe care l-a transformat prin știința sa: neurochirurgia. Este unul dintre cei mai importanți români și a lăsat în urma sa o moștenire plină de realizări și reușite pentru sistemul medical românesc.

Neurochirurgul Leon Dănăilă a făcut acest pas crucial acum mai bine de patru decade, în 1981, pe când nimeni în România nu îndrăznea să folosească microscopul operator. De atunci, profesorul a bifat și un record profesional mondial: peste 27.000 de intervenții chirurgicale pe creier. Dacă nu este de ajuns, să notăm și că Leon Dănăilă a fost inclus în lista celor 500 de genii ale secolului XX. El a fost premiat, în cadrul Galei Premiilor Capital, care celebrează 30 de ani de la prima apariție a ziarului Capital pe piața locală, pentru „Introducerea în România a tehnologiei microscopice în intervențiile pe creier”.

Leon Dănăilă, pe scena Galei Capital

„Am făcut peste 40 de mii de operații, am publicat 61 de cărți. Am iubit oamenii, tot ce am făcut, am făcut pentru oameni, pentru mine viața înseamnă oamenii. Am învățat că tot politicul se află pe primul loc, totuși noi suntem egali și contribuim la progresul României, care va fi continu. Dacă cineva vrea să fie cunoscut după ce moare trebuie să facă ceva care merită să fie scris, sau ceva care merită să fie citit. După cum a spus Dostoievski, cartea este cel mai solid monument, chiar dacă este făcut din hârtie.” a spus Leon Dănăilă la Gala Premiilor Capital.

Biografia lui Leon Dănăilă

La 1 iulie 1933, Leon Dănăilă s-a născut la Darabani, județul Botoșani, unde a urmat și primii patru ani de școală primară. În 1952 a fost admis la Facultatea de Medicină din Iași, prin concurs, pe care a absolvit-o în 1958. A lucrat ca medic stagiar la spitalul din Comănești timp de doi ani (1958-1960), după absolvirea Facultății de Medicină din Iași, iar apoi timp de un an la circumscripția sanitară Dărmănești (1960-1961).

A fost angajat în 1961 ca neurochirurg secundar la Clinica de Neurochirurgie a Spitalului „Gh. Marinescu” din București în urma unui concurs. Prin examene și concursuri riguroase, a obținut titlurile de medic specialist neurochirurg în 1966, doctor în medicină în 1972 cu lucrarea „Neurinomul spinal”, neurochirurg primar gradul III în 1974, neurochirurg primar gradul II în 1981 și șef al secției VII de neurochirurgie vasculară și microneurochirurgie. De asemenea, a fost licențiat al Facultății de Filosofie și Psihologie din București în 1972.

Mai mult, din 2004, Leon Dănăilă este membru al Academiei Române.