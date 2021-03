Lazăr Comănescu vrea o actualizare a legislației privind achizițiile publice

Lazăr Comănescu, consilierul pe probleme externe al Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a participat azi, 24 martie, la webinarul „Achizițiile publice în România „Cadrul operațional, practica și oportunitățile de investiții”, organizat, in colaborare, de către Ambasada României in Franţa, MEDEF(Mouvement des entrprises francaises) si Asociaţia experţilor in achiziţii publice – Bucureşti.