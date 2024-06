Medicul a vorbit despre un subiect controversat în cadrul emisiunii, menționând că, în timpul studiilor de nutriție, a citit lucrarea „Studiul China” de Colin Campbell, un profesor din Statele Unite, ale cărui cercetări au impresionat-o. Ulterior, în timpul doctoratului în Agronomie, a descoperit o carte scrisă în 1996 de profesorul Goian și Virginia Faur, care conținea cercetări similare despre consumul de lapte și efectele acestuia.

”Este un subiect foarte controversat și vreau să-l iau pas cu pas. Când am învățat despre nutriție, am citit Colin Campbell, care are Studiul China. Și am rămas surprinsă de aceste cercetări ale profesorului din Statele Unite. Mai apoi, făcând doctoratul în Agronomie, am găsit o carte scrisă de profesorul Goian, care nu mai este printre noi, și de Virginia Faur. Cei doi au scris o carte în anul 1996, în România, în care au același cercetări legate de consumul de lapte și de ceea ce se întâmplă prin consumul de lapte.

Am fost absolut fascinată să-mi dau seama că noi avem cercetători în România care au aceleași preocupări, doar că nu-i știm și nu sunt populari. Este adevărat că laptele este un aliment controversat, pentru că îl consumăm acum în această formă pe care o avem noi în supermarket”, spune medicul.