În cel mai recent video postat pe canalul său de YouTube, Fulgy le cere iertare părinților săi, Viorica și Ioniță de la Clejani, pentru toate neplăcerile provocate în ultima perioadă.

Mai exact, tânărul, în vârstă de doar 23 de ani susține că din cauza consumului abuziv de droguri a fost la un pas să își ucidă părinții. Totodată, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani își cere iertare public pentru tot ce a făcut, le cere scuze mai ales părinților lui și susține că e un „copil iubit, dar influențat greșit de lumea rea”.

„În primul rând, îmi cer scuze public părinților mei și regret faptul că am fost la un mic pas de a le lua viața în urmă cu ceva timp din cauza consumului meu abuziv de droguri din vremea respectivă, atunci când am fost internat pentru prima oară la spital, ajutat de familia mea, deși eu le-am greșit, ei tot m-au iubit, m-au ajutat și m-au sprijinit.”, își începe Fulgy confesiunea pe YouTube.

În același timp, fiul Clejanilor a mai vorbit și despre consumul de droguri, care în opinia sa i-au distrus viața. El i-a cerut scuze și fostei sale partenere de viață, căreia i-ar fi pierdut pisica, tot din cauza situației în care sea fla la acel moment.

Fulgy a ținut să îi mulțumească și lui Dumnezeu pentru că în final a reușit să îl aducă pe drumul cel bun.

„Drogurile îți distrug viața, familia, tot ce ai mai drag și scump. Aș vrea să îmi cer scuze tot în mod public întregii națiuni românești pentru că am mințit, negat că nu sunt drogat într-o emisiune televizată la care am participat în trecut. Aș vrea să îmi cer scuze fostei mele partenere de viață pentru că a pierdut un animăluț scump, inofensiv și drag (pisica) tot din cauza consumului meu abuziv de droguri într-un scurt moment de nervi, fără discernământ din cauza nenorocitelor de droguri. Iar nu în ultimul rând, aș vrea să îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că am păcătuit și să îi mulțumesc că m-a adus pe drumul cel bun cu ajutorul iubirii familiei mele dragi și surorii mele scumpe.”, a mai declarat el.